Cantiere del Pratello, la Cgil: “Scompaiono i parcheggi per la penitenziaria”

Bologna, 25 ottobre 2025 – I lavori al Pratello non creano difficoltà solo agli ospiti, ma anche problemi a chi, ogni giorno, va a lavorare al minorile. A lanciare l’allarme la Cgil, che ha «recentemente evidenziato alcune criticità che stanno creando non poco malessere tra il personale interno di polizia penitenziaria, in particolare in relazione alla mancata

distribuzione dei buoni pasto, ma anche per l’attuale situazione relativa alla mancanza di parcheggi di servizio a

causa dei lavori di ristrutturazione di parte della struttura», scrive il sindacato. Che sottolinea come da mercoledì, come comunicato dalla direzione dell’Istituto, «il personale tutto non

avrebbe più potuto fruire del parcheggio davanti all’entrata dell’Istituto, ad esclusione degli automezzi che occuperanno la parte destra di detto parcheggio, per permettere il passaggio degli automezzi per l’allestimento del cantiere». A partire da lunedì, poi, «le aree di parcheggio saranno completamente interdette. Non possiamo non evidenziare come la direzione eviti di indicare una durata sia

pur presunta di tale interruzione, gettando anche il personale nello sconforto, in mancanza di una alternativa per ovviare al gravissimo disagio che si verrà a creare a scapito degli

operatori». Per la Cgil «tale scelta e la stessa modalità comunicativa adottata appaiono poco rispettose nei

confronti del personale, ignorando le possibili conseguenze. Si chiede pertanto alle autorità preposte un intervento urgente volto a scongiurare quella che si ritiene essere una chiara lesione dei diritti del personale».