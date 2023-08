Cantiere del Ravone sprint Via Saffi apre il 1° settembre

La nuova ’scatola’ che ricopre il torrente Ravone è ultimata. Tant’è che il cantiere di via Saffi chiuderà in anticipo rispetto ai tempi previsti. L’annuncio è del Comune che fa sapere che la strada riaprirà a partire dal primo settembre a tutti i veicoli, mentre il passaggio per pedoni e biciclette sarà consentito già qualche giorno prima.

La scadenza iniziale era fissata all’8 settembre, così come riferito anche qualche giorno fa dagli addetti ai lavori del cantiere.

Palazzo d’Accursio, però, riferisce che si riesce ad anticipare di una settimana: "È stato concluso il getto della nuova soletta di copertura del Ravone. Si attende ora il completamento della ‘maturazione’ del calcestruzzo, al termine della quale verranno effettuate le prove di carico sulla nuova struttura prima di procedere alla riasfaltatura del tratto di strada soprastante". Nel frattempo, Hera ed Enel stanno completando gli interventi sulle reti di propria competenza e il primo settembre quindi via Saffi potrà essere riaperta al transito di tutti i veicoli privati e del trasporto pubblico.

"Con qualche giorno di anticipo si conta di consentire il transito a pedoni e biciclette", assicura Palazzo D’Accursio.

La ’scatola’ che riveste il torrente – per evitare allagamenti della strada a seguito di fenomeni atmosferici come successo a maggio per l’alluvione – è di circa due metri più grande, quindi permetterà all’acqua di defluire di più. Il cantiere di via Saffi – tra l’incrocio con via del Chiù fino all’incrocio con via Vittorio Veneto e via Malvasia – è iniziato il 21 giugno, su decisione del Comune che ha preferito non aspettare i lavori del Tram (previsti l’anno prossimo) per evitare ulteriori disagi in caso di nuovi fenomeni atmosferici.

I lavori sono stati fatti in fasi, per permettere il passaggio dei pedoni, intervenendo, quindi, prima con una metà del rivestimento del torrente, per poi terminare l’altra parte.