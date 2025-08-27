Cantiere del tram in Riva Reno-Lame. Lavori finiti: oggi riapre l’incrocio

A Bologna riapre oggi l’incrocio tra via Lame e via Riva Reno, essendosi conclusi i lavori del tram che ne hanno imposto la chiusura durante l’estate. Una notizia attesa da tantissimi in quella zona, che ha sofferto molto la presenza dei cantieri in quel tratto.

"I lavori compiuti durante il mese di agosto, anche se prevalentemente ‘invisibili’ – spiega il Comune in una nota – sono stati imponenti: prima della posa dei binari, infatti, è stata completata la piena riqualificazione dei sottoservizi interrati con un intervento congiunto che ha visto l’impegno fianco a fianco di Heratec e delle maestranze della tranvia".

Il cantiere a questo punto arretra per consentire di nuovo il transito dei bus, riferisce l’amministrazione.

Inoltre, tra un paio di settimane, con la riapertura delle scuole, provenendo da via Riva di Reno sarà ripristinata la possibilità di svoltare a sinistra per poi proseguire verso la periferia. E quindi anche il tragitto degli autobus cambierà: ecco come e quali sono le linee coinvolte. Per quanto concerne le linee del trasporto pubblico, torneranno a percorrere via Lame la linea 18 in direzione Noce, la linea 19 in direzione Casteldebole, la linea 23 in direzione Normandia, la linea 29 in direzione Parcheggio Tanari, la linea 39 in direzione Ospedale Maggiore, le linee 81 e 91, la linea 83 in direzione Calderino, la linea 86 in direzione Casalecchio, la linea 87 in direzione Anzola e Lavino di Mezzo e le linee 92, 273 e 445.

La linea 23 effettuerà il capolinea centrale in Piazza Malpighi; le linee 83 e 87 effettueranno il capolinea alla fermata di via Marconi 20.

Se questo cantiere si è concluso, sono invece appena stati avviati quelli di via Marsala e anche di un tratto di via Castiglione.