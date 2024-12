Cantiere della Direttissima. Ecco le chiusure del 2025

Il cantiere della Direttissima entra in una nuova fase. Proseguono infatti i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea convenzionale Bologna - Prato, cuore del Corridoio ferroviario Scandinavia – Mediterraneo, per l’adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci. L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana è necessario a garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa. Conclusa lo scorso novembre la terza fase dei lavori, le attività riprenderanno domani con un programma che interesserà l’intero 2025.

L’operatività dei cantieri per il 2025, spiega una nota del Gruppo Fs, è stata programmata in accordo con le imprese ferroviarie e condiviso con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, nel corso degli incontri previsti dalla ’cabina di regia’. Particolare attenzione è stata posta nel pianificare gli interventi in modo da ridurre il più possibile l’impatto sulla mobilità pendolare. I cantieri non interessano la linea Alta Velocità. Da domani a venerdì 2 maggio la linea resterà chiusa fra Pianoro e Vernio nei giorni feriali dalle 9.30 alle 13.30. Da lunedì 5 maggio a venerdì 26 settembre la chiusura sarà limitata alla sola tratta San Benedetto – Vernio. Da lunedì 29 settembre a sabato 13 dicembre la chiusura interesserà ancora la tratta San Benedetto – Vernio, ma i cantieri saranno operativi tutti i giorni e per l’intera giornata. Fra gennaio e aprile e nel mese di novembre i lavori interesseranno 13 fine settimana. Di questi 10 comporteranno la chiusura della linea fra Pianoro e Prato e 3 fra San Benedetto Val di Sambro e Prato. Nei week end di attività dei cantieri, individuati fra quelli non interessati da festività e ponti, la chiusura sarà di 31 ore continuative

Sono previsti interventi all’infrastruttura, quali gallerie, binari e linea elettrica, e agli impianti tecnologici per la circolazione dei treni, per consentire il passaggio dei convogli merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube. Particolarmente complesse le attività all’interno delle 17 gallerie dove corrono 13 dei 31 chilometri che separano Pianoro da San Benedetto Val di Sambro.