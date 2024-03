Cantiere Garisenda, allarme spaccio. Agenti in borghese contro il racket

Più passaggi, a piedi e in borghese, da parte degli agenti della Polizia Locale per setacciare quell’area ‘buia’ sotto la Garisenda che sta prestando il fianco allo spaccio. Parallelamente, le forze dell’ordine intensificheranno i loro passaggi sempre all’incrocio chiuso tra le vie San Vitale Zamboni. E’ una delle misure decise al summit di martedì tra Comune, Questura e commercianti, per contrastare lo spostamento dello spaccio in una zona fatalmente ‘attrattiva’ per quel racket, ovvero il vicolo cieco di via San Vitale generato dal maxi cantiere per mettere in sicurezza la torre malata. Per il Comune c’era Matilde Madrid. "I commercianti del comitato di via San Vitale e quelli di via Zamboni hanno descritto con buona puntualità cosa succede in quel tratto di strada con le sue precise dinamiche, alla Polizia di Stato – spiega la Capo di Gabinetto e delegata alla Sicurezza del sindaco –. Si lavorerà in sinergia, ci coordineremo sugli orari e garantiremo una presenza sicuramente aumentata, il fenomeno va stoppato". Un focus c’è stato anche su pulizia e illuminazione. "Il lavoro che si sta facendo con Hera, è stato rilevato, sta andando bene – aggiunge Madrid –. Sull’illuminazione abbiamo deciso di potenziarla in maniera mirata, nello spazio del passaggio dalla Feltrinelli alla Bottega Portici. Ne parleremo con la ditta Fagioli. Mentre con le associazioni di categoria e con le attività di via San Vitale abbiamo concordato l’idea di una festa di strada, aspettiamo il loro progetto. Insomma, vogliamo riportare un po’ di flusso in quelle strade, c’è un bel clima, hanno le associazioni di categoria al loro fianco e aspettiamo altre proposte per patti di collaborazione".

Proprio le associazioni di categoria salutano positivamente l’incontro con il Comune. Le iniziative dei commercianti potrebbero entrare nel cartellone di Bologna Estate. "I commercianti ci hanno segnalato un aumento dello spaccio sotto la Garisenda da quando è partito il cantiere – spiega Alberto Aitini di Confesercenti –. Un plauso al Comune che si è attivato tempestivamente, per intervenire assieme alle forze dell’ordine e migliore la situazione". "Ci è stato spiegato che il problema principale è nel weekend, ci sono dei gruppi giovanili che vanno monitorati – sottolinea invece Antonio Cocchini di Ascom –. Abbiamo raccolto le preoccupazioni crescenti degli esercenti, c’è un senso di insicurezza che va risolto. Ci è stata garantita una maggiore attenzione, inoltre la recinzione attorno ai container verrà tolta entro maggio".