Il cantiere della Garisenda e il punto sui lavori

Bologna, 14 maggio 2024 – A che punto è la messa in sicurezza della Torre Garisenda, simbolo di Bologna? Per saperlo, basta inquadrare il QR Code sul giornale (o tramite Spotify e le altre piattaforme audio), o cliccare sotto e ascoltare il podcast ’il Resto di Bologna’. Oggi, infatti, facciamo il punto su a che punto siano i lavori di messa in sicurezza, quanto costi il tutto e soprattutto quanto ci vorrà per restituire la Torre ai bolognesi. E pensare che tutto partì dall’allarme lanciato nell’autunno scorso dopo la lettera della Soprintendente…