Cantiere Hera in via Viadagola. Possibili disagi

Viabilità modificata a Granarolo. Hera informa che, a seguito dei lavori presenti in via Viadagola, per il rinnovo e la bonifica dell’impianto idrico, fino al 6 giugno, e comunque fino a fine lavori, sarà presente un senso unico alternato gestito da movieri nel tratto di via Viadagola fra via Marciatori e via Roma, nei pressi del semaforo. Hera specifica: "Si prega di prestare attenzione e si informa che potrebbero verificarsi code e allungamenti dei tempi di percorrenza. Si consiglia quindi di verificare la possibilità di utilizzo di viabilità alternative".