Cantiere nel quadrilatero. Divieti per tutto l’inverno

Al via domani mattina i lavori di riqualificazione delle storiche vie IV Novembre, Giordani, Risorgimento e Battisti che a Casalecchio formano il quadrilatero tra il Reno, il Canale omonimo e la Porrettana. Già da oggi via IV Novembre sarà chiusa tra via Reno e via Battisti. Qui si aprirà la prima fase del cantiere che durerà fino a metà dicembre. Gli operai entreranno in attività nel tratto tra via Porrettana e via Battisti. Quindi, passeranno al tratto tra via Battisti e via Risorgimento. Le aree interessate dal cantiere saranno accessibili solo per i pedoni. L’accesso e l’uscita dal comparto avverrà solo da via Giordani. Da oggi e sino a fine lavori di questa prima fase, in via IV Novembre è vietata la circolazione da via Reno a via Battisti con divieto di sosta 24 ore su 24 con rimozione. L’accesso ai passi carrai sarà interdetto. I possessori del pass Zona Residenziale Parco della Chiusa potranno lasciare la vettura nel parcheggio della Casa della Conoscenza per la durata dei lavori ed esponendo il contrassegno.

"Gli interventi – annuncia Paolo Nanni, assessore ai Lavori pubblici, che ancora nei giorni scorsi ha incontrato i residenti (nella foto in alto) – riguardano la riqualificazione e il rifacimento dell’asfalto di queste strade storiche, nonché dei marciapiedi. Inevitabile la riorganizzazione degli stalli sosta. È prevista la rimozione dei cordoli stradali esistenti e la realizzazione di un unico piano viario a raso, dove verranno separati gli spazi dedicati ai pedoni da quelli destinati alla sosta e alla circolazione. L’attuazione del progetto comporterà il completo rifacimento dell’area di pertinenza di ogni albero ampliando la sezione di calpestio dei marciapiedi. Nell’ambito dei lavori è prevista la rimozione di un limitato numero di alberi per motivi di pubblica utilità e sicurezza. Alcuni alberi non saranno reimpiantati a causa del poco spazio a disposizione per la loro futura vita, ma saranno compensati da nuovi alberi nelle aree verdi pubbliche. Previsto anche l’ampliamento della rete fognaria in via Battisti e l’adeguamento delle caditoie stradali".

Nelle fasi successive del cantiere si interverrà sulla restante via IV Novembre, da via Battisti a via Risorgimento. Infine, si lavorerà sulle restanti vie Giordani, Risorgimento e Battisti. I lavori dovrebbero terminare entro la fine dell’inverno.

Nicodemo Mele