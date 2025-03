Cantiere Nuova Porrettana, cosa cambia dal 24 marzo

Bologna, 21 marzo 2025 – Verrà riaperto da lunedì 24 marzo, all'interno di una fascia oraria che va dalle 17 alle 22, il tratto di via Porrettana sul cavalcaferrovia tra la rotonda Biagi e l’incrocio con via Piave che era chiuso da luglio 2024.

Il cavalcaferrovia verrà aperto prima solo per i veicoli ed entro 2 settimane circa saranno aperti anche il marciapiede e la pista pedociclabile. La chiusura di Via Marconi all’altezza del passaggio a livello è posticipata di 24 ore e avverrà nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo, contestualmente verrà aperto il nuovo passaggio pedonale protetto da barriere automatiche all’altezza di via Martiri della Libertà che sostituirà l’attuale attraversamento.

Il provvedimento di chiusura si è reso necessario per consentire lo spostamento della fognatura e il rifacimento delle condotte di acqua e gas da parte di Hera.

La chiusura di via Marconi all’altezza del passaggio a livello si protrarrà, secondo le stime attuali, fino alla fine di agosto 2025. Per bypassare il cantiere, Anas realizzerà una viabilità provvisoria da via Toti al piazzale Pannuti costeggiando la Casa della Comunità (già Casa della Salute), a servizio dei residenti della zona.

A seguito della realizzazione della strada provvisoria, verrà istituito un senso unico di marcia da via Marconi, con direzione Corridoni, Toti, che attraverso il Piazzale Pannuti porterà alla rotonda Biagi. Sempre dal 24 marzo via Calzavecchio verrà messa a doppio senso di marcia nel tratto Marconi-Porrettana.

Trasporto pubblico

Le linee 92 e 86 riprenderanno il loro percorso originale da martedì 25 marzo 2025. La linea 20 rimarrà deviata come è attualmente fino a data da destinarsi. La linea 85 passerà da via Porrettana, percorrerà il cavalcaferrovia, rotonda Biagi, via Porrettana direzione Sasso Marconi e dalla rotatoria Alpi recupererà l'itinerario normale. Tutte le altre linee rimangono deviate come adesso indicativamente fino a fine marzo, dopo riprenderanno il loro percorso abituale. Il trasporto ferroviario non subisce modifiche. Accesso veicolare alla Casa della Comunità (già Casa della Salute)

Per accedere in macchina alla Casa della Comunità è necessario utilizzare il parcheggio di piazzale Franco Pannuti (con accesso da via Porrettana c/o rotonda Biagi). Parcheggi gratuiti per tutta la durata della chiusura dell’attuale passaggio a livello di via Marconi e della viabilità modificata delle vie Marconi, Toti, Corridoni, saranno gratuiti sia il parcheggio coperto multipiano di Galleria Ronzani (con accesso da via della Chiusa) sia il parcheggio di via della Chiusa a fianco del supermercato Coop.

Raccolta porta a porta nell'area di cantiere

Per quanto riguarda la raccolta porta a porta di condomini e attività produttive direttamente affacciate sull'area di cantiere, il Servizio Ambiente sta prendendo contatti diretti per la gestione delle esposizioni dei rifiuti invitando, dove possibile, le utenze ad esporre i rifiuti su via Toti, via Corridoni e via Sandri.

In caso di necessità scrivere ad ambiente@comune.casalecchio.bo.it o, esclusivamente per la gestione rifiuti, telefonare allo 051/598273.

Successive fasi del cantiere

Nel periodo dal 30 marzo al 20 luglio 2025 il cantiere occuperà via Marconi dal passaggio a livello a via Corridoni. Il transito pedonale sui marciapiedi sarà consentito. Via Corridoni e via Toti restano a senso unico di marcia verso il piazzale Pannuti. Si riapre via dei Martiri nel tratto tra via Volta e via Marconi verso via Ronzani che era stata chiusa nelle settimane precedenti. Nel periodo dal 20 luglio a fine agosto 2025 la chiusura di via Marconi si sposta nel tratto tra via Sandri e via Colombo. Via Corridoni e via Toti diventano a doppio senso (con sosta solo su un lato laddove possibile).

Diventa a doppio senso anche la viabilità temporanea realizzata verso piazzale Pannuti. Le fasi di cantiere avranno sempre un margine di flessibilità a seconda di come procedono i lavori. Ulteriori assemblee pubbliche verranno definite anche in base a come si evolverà il cantiere Hera/Anas in questi primi mesi.