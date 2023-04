Cantiere per la messa in sicurezza

Inizieranno giovedì prossimo e dureranno fino al 20 aprile i lavori di risanamento complessivo, con asportazione totale della massicciata, della tratta ferroviaria che va dalla stazione Casalecchio Garibaldi al territorio bolognese e per entrambi i binari.

Per non interferire con il servizio ferroviario i lavori del cantiere verranno eseguiti nelle ore notturne esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 22 e le sei del mattino con l’esclusione delle notti tra il 14 e il 15 aprile per permettere la circolazione durante il fine settimana.

La direzione lavori comunica che gli edifici residenziali che potrebbero registrare rumori molesti sono quelli di alcuni civici di via Isonzo, Piave, Masetti e Brigata Bolero a ridosso della ferrovia.