Cantiere per la messa in sicurezza di via del Vergatello con i fondi dell’alluvione

Hanno avuto inizio nei giorni scorsi gli interventi previsti per la messa in sicurezza della Strada Comunale extraurbana n. 23 Via del Vergatello (nella foto), che rientra tra gli interventi finanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione a seguito dell’emergenza meteo del maggio 2023. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 120mila euro, integra le opere già realizzate nel 2023 su questa importante strada comunale per un importo di euro 405.000,00 e finanziati in parte dallo Stato e in parte dalla Regione.

Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta la scorso 24 agosto, interviene su una frana storica lungo la strada comunale mettendo in sicurezza l’area interessata con la posa in opera di un geocomposito accoppiato a rete metallica a doppia torsione, con funzione antierosiva, per una superficie di più di 450 mq di versante. La durata stimata dei lavori è di 60 giorni con chiusura della strada.