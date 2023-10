Cantiere per la Nuova Porrettana. Viabilità modificata in zona Marconi

Parte lunedì nel centro di Casalecchio un’altra piccola rivoluzione della circolazione connessa al cantiere per la Nuova Porrettana. Così due settimane fa la progressione dei lavori ha reso necessaria la chiusura del parcheggio di piazzale Levi-Montalcini e la riduzione dei posti auto nel piazzale sul lato nord della Casa della salute. E così dai prossimi giorni le modifiche alla viabilità si trasferiscono nella zona di via Marconi alta. Tra gli interventi in corso e in programma da segnalare in particolare la chiusura dell’accesso su via Toti dal piazzale Rita Levi-Montalcini a partire dalla prossima settimana, con conseguente realizzazione del doppio senso di marcia sul tratto interessato di via Toti e via Corridoni e soppressione della sosta su uno dei lati di entrambe le vie. Le quattro campane del vetro posizionate sulle due strade, saranno spostate su via Marconi. Nel corso dell’assemblea coi residenti che si è svolta mercoledì sera l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Nanni ha anche sottolineato che via Sandri e il relativo parcheggio saranno interessati fino a dicembre da importanti transiti di mezzi d’opera in entrata e uscita dal cantiere del piazzale Rita Levi-Montalcini.

"Prevediamo che queste modifiche con il divieto di accesso su via Toti dalla zona dell’ex edicola possa durare fino a undici mesi, ma speriamo di finire prima -aggiunge Nanni- Per questa zona è la fase più delicata del cantiere. Siamo consapevoli dei disagi che si creano. E ne approfitteremo anche per rifare completamente la fognatura di via Toti". Più breve la chiusura di via Martiri della Libertà all’altezza di via Volta, Un cantiere per la realizzazione di una sottostazione della Tim, che richiede circa 10 giorni di blocco del transito con conseguente realizzazione di un percorso di marcia che vede il transito sulle via Volta, Carducci, con l’uso aperto ai veicoli della corsia preferenziale dei bus sul breve tratto di via Marconi.

g.m.