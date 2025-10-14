"Cantiere stradale abbandonato da 4 mesi"

Il cantiere "di nessuno". Si trova in una zona centrale di San Matteo della Decima e langue tristemente abbandonato a circa metà di via Ugo Foscolo. Lo segnalano alcuni cittadini – piuttosto seccati per la sua presenza – che risiedono in questa via. "Verso la fine dello scorso maggio–inizio giugno – racconta Felice Maggio che abita di fronte al cantiere – sono stati eseguiti dei lavori in un piccolo tratto della nostra via. Lavori che sono durati una giornata. Poi, ultimato l’intervento non si è più visto nessuno. Passato un po’ di tempo ho contattato sia la polizia locale, sia l’amministrazione comunale, non ottenendo però effetti di sorta. E il cantiere continua a essere lì abbandonato quando siamo già a ottobre".

Il cantiere, che era stato aperto, a quanto pare, per interventi inerenti alla collocazione di fibra ottica, è lungo una decina di metri e di larghezza arriva quasi al centro della carreggiata. Ed è stato divelto anche il marciapiede per permettere i lavori e ora ci sarebbe da rifarlo e riasfaltare questo piccolo tratto di carreggiata malmesso. Inoltre non ci sono segnali sufficienti o dispositivi luminosi che segnalino la sua presenza. In più nei mesi scorsi si è verificato anche un piccolo incidente stradale come segnala un’altra residente. "Una automobile – racconta la signora Lorena – ha preso contro la recinzione per fortuna senza gravi conseguenze. Ma rimane sconcertante che nel 2025 un cantiere possa rimanere in quello stato per di più in una via pubblica".

Sulla questione interviene il sindaco Lorenzo Pellegatti. "Cercheremo di essere più incisivi – replica il primo cittadino – con chi effettua lavori stradali e in questo caso riguardo i cantieri di fibra ottica che hanno interessato la frazione di San Matteo della Decima. E sarà premura dell’amministrazione comunale intervenire al più presto in via Foscolo".

E intanto, sempre in tema di lavori stradali, sono partiti, a San Giovanni, i lavori per una nuova rotatoria all’intersezione tra via Modena e la circonvallazione. Per tutta la durata, prevista fino a dicembre, la sede del cantiere coi mezzi d’opera è collocata in via Montefiorino dove sono previste modifiche alla viabilità. Vale a dire il restringimento della carreggiata con senso unico alternato di circolazione (con precedenza ai veicoli circolanti nella corsia di marcia non interessata dall’occupazione) e l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati della strada, per il tratto interessato dall’area di cantiere.

Pier Luigi Trombetta