Cantiere sul Ravone, si parte tra sette giorni

Qualche transenna si è già vista in via Saffi e alcuni operai da ieri sono solertemente al lavoro, ma è la settimana prossima che partirà il cantiere straordinario vero e proprio sul torrente Ravone, con la completa chiusura di via Saffi nel tratto interessato dai lavori. In particolare, la strada sarà interrotta tra l’incrocio con via Vittorio Veneto e via Malvasia e l’incrocio con via San Pio V. Sul lato della strada a cui si accede dai viali il traffico verrà indirizzato su percorsi alternativi. Ma residenti e autorizzati potranno accedere a via Montello sul lato ovest e a via della Secchia sul lato est.

L’intervento serve a mettere in sicurezza la struttura entro l’estate per minimizzare i rischi delle piogge in autunno e inverno. A settembre, completato il cantiere straordinario per il torrente Ravone e riaperto il tratto stradale di via Saffi, i lavori si sposteranno sul lato sud della carreggiata di via Emilia Ponente e via Saffi, per realizzare i sottoservizi e riqualificare la sede stradale, con il mantenimento di una corsia verso il centro e due corsie in uscita, per poi occupare la parte centrale della carreggiata, da novembre a fine gennaio, e completare la sede tranviaria vera e propria. A febbraio 2024 riprenderà invece il cantiere del tram sul tratto di via Saffi interessato dal Ravone, da via Vittorio Veneto verso Porta San Felice, per la seconda fase di lavori. Per informare la cittadinanza è attivo il sito trambologna.it, ma anche il numero verde 800078611. Poi ci sono gli infopoint (lunedì-venerdì 9-13) nei pressi dei i cantieri. Il primo, in zona Fiera, aprirà domani e il secondo, in zona Maggiore, aprirà invece a fine giugno. Le informazioni sulla viabilità alternativa e la sosta saranno diffuse dopo l’uscita delle relative ordinanze. Per le variazioni ai bus fa sempre fede il sito tper.it.

Il Comune inoltre ha comunicato lo stanziamento urgente del primo milione di euro per far fronte ai lavori di somma urgenza avviati all’indomani dell’alluvione per il ripristino di strade, aree collinari, illuminazione pubblica e semafori. La delibera, con cui si prevede la copertura della spesa grazie a una variazione di bilancio, è stata approvata ieri dal Consiglio comunale.