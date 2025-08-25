Cantiere del tram, scritte contro l’azienda costruttrice: “Complice del genocidio a Gaza”

Bologna, 25 agosto 2025 – "Free Gaza, Alstom complice genocida". Questo il messaggio contenuto in due scritte, calcate sul cemento con delle bombolette rosse e gialle, comparso lungo le protezioni del cantiere del tram, in via di Corticella, questa mattina.

Attorno agli scavi per la linea Verde, infatti, ci sono dei graffiti a sostegno del popolo palestinese, seguiti da imbrattamenti contro la multinazionale Alstom, azienda che fa parte della cordata di imprese a cui sono stati affidati i lavori di realizzazione della tranvia.

La multinazionale da tempo è nel mirino delle organizzazioni che promuovo il boicottaggio nei confronti di Israele per le attività economiche sviluppate nel Paese del Medio Oriente. Il messaggio è scritto a caratteri cubitali nel tratto di cantiere compreso tra le vie Barbieri e Calvart. E non sono gli unici messaggi apparsi in questi giorni: una scritta simile, infatti, era stata impressa sempre negli ambiti della stessa area di lavoro qualche settimana fa, ma era stata poi prontamente rimossa.

Sotto l'imbrattamento giallo, tra l'altro, si vede un altro messaggio scritto in nero parzialmente cancellato. Frasi simili, in precedenza, anche in zona stadio.

Per ora, nessuna organizzazione o movimento ha rivendicato le scritte che condannano l'azienda e sostengono la Palestina e il suo popolo.

L’azienda, molto presente in Italia ma anche nel resto del mondo, in quanto una delle più grosse imprese nel settore della costruzione dei trasporti ferroviari, ha recentemente firmato nuovi contratti con Israele, ad esempio per una ferrovia tra Haifa e Nazareth, suscitando critiche da parte di organizzazioni che promuovono il boicottaggio.