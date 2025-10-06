Cantiere di via Rimesse, la rabbia dei residenti: “Rumore, polveri e furti”

Bologna, 6 ottobre 2025 – I residenti di via Bonaventura Cavalieri non ce la fanno più. Da due anni convivono con gli effetti del cantiere per l’interramento della linea ferroviaria Bologna Portomaggiore. Rumori e polveri immaginabili a cui si aggiunge, come spiega una dei residenti, che “sotto il nostro stabile, nell’area verde a ridosso di via Rimesse, è stata collocata una vera e propria centrale di snodo e preparazione dei materiali per l’intero intervento. Questo comporta un via vai continuo di mezzi, polveri diffuse e soprattutto un inquinamento acustico martellante, che non risparmia neppure il sabato”.

Un'immagine del cantiere dell’interramento della linea Bologna-Portomaggiore

I residenti del condominio interessato, un’ottantina di famiglie, hanno già cercato un confronto con il “il Comune, senza risposte; abbiamo parlato con il capocantiere, che è stato abbastanza disponibile; abbiamo avvisato Arpae e Ausl, perché abitare qui sta diventando insostenibile, sia dal punto di vista della salute sia da quello della serenità quotidiana degli abitanti del quartiere”. Anche perché, come dice ancora la residente, “in estate i lavori iniziavano già alle 6,30 e questo non mi risulta sia legale. Adesso iniziano alle 7,30, ma comunque il rumore che arriva nelle nostre case, malgrado gli infissi spessi e di qualità, è insostenibile”. I lavori dovrebbero concludersi nel 2026, probabilmente a ottobre: “Ma noi siamo preoccupati, anche perché negli ultimi mesi si sono verificati diversi furti negli appartamenti, anche ai piani alti: temiamo che la presenza del cantiere e la conseguente vulnerabilità degli accessi abbiano contribuito a favorire questi episodi”.

A questo punto, i residenti hanno deciso di fare un ulteriore passo: “Ci stiamo riunendo in comitato – dice ancora la cittadina –. Di fronte a questo silenzio, stiamo valutando di muoverci anche per vie legali, perché riteniamo che la nostra situazione meriti attenzione e soluzioni concrete”. “Rispondiamo a ogni segnalazione dei cittadini – spiegano da Fer – Ferrovie Emilia-Romagna, stazione appaltante dei lavori –. I rumori, come le polveri, sono costantemente monitorati”. I lavori di interramento della Bologna-Portomaggiore, nel primo lotto, quello dell’area di via Libia, hanno visto completata quasi metà delle pareti delle gallerie e delle trincee, mentre sono partiti gli scavi nella tratta Zanolini-Fabbri. Il secondo lotto, che riguarda l’area di via Larga, ha già visto il via ai lavori di palificazione sotto il viadotto della tangenziale e si prevede la conclusione dell’intervento entro il 2026.