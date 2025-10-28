Cantieri a Bologna, c’è la data d’inizio dei lavori in via Larga (dopo Natale)

Bologna, 28 ottobre 2025 – Il maxi cantiere del secondo lotto per l’interramento dell’ex Veneta in via Larga, a Bologna, inizierà dopo le festività natalizie, attorno al 10 gennaio 2026.

Le ruspe, che saranno in azione per 8 mesi nella zona della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, avrebbero dovuto iniziare a settembre. Poi lo stop a causa delle richieste delle categorie, che ‘salvano’ così glio affari del periodo di Natale.

Come cambia la viabilità nella zona di via Larga a Bologna

Come anticipato dal Carlino, si è arrivati a un compromesso sulla viabilità: sarà realizzato un bypass temporaneo del cantiere - dalla rotonda Leona su via Scandellara fino alla rotonda Piscopia - per non chiudere la strada alle auto.

La soluzione per la zona Roveri è stata definita in un incontro in Regione tra Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fer (Ferrovie Emilia- Romagna) e associazioni di categoria.

All'incontro hanno partecipato l'assessora regionale a Mobilità, Trasporti e Infrastrutture Irene Priolo, l'assessore alla Mobilità del Comune Michele Campaniello, i tecnici e i rappresentanti di Confesercenti, Ascom, Cna e dei responsabili dei centri commerciali della zona interessata dai lavori.

Priolo: "Una soluzione equilibrata per il nodo di via Larga”

Irene Priolo, assessora regionale a Mobilità, Trasporti e Infrastrutture

“Abbiamo lavorato con il Comune di Bologna - dice Priolo - per costruire una soluzione equilibrata che rispondesse alle esigenze dei cittadini e dei commercianti ma, allo stesso tempo, tenesse insieme sicurezza, accessibilità, sostenibilità dei tempi di cantiere La nuova viabilità sarà attivata dopo le festività natalizie, facendo partire prima le lavorazioni che non hanno bisogno di modifiche ai percorsi stradali. Questo permetterà di salvaguardare un periodo particolarmente importante per le attività commerciali”.

Cosa prevede il cantiere dell’interramento dell’ex Veneta: investimento e interventi

L'interramento della linea Bologna-Portomaggiore prevede un investimento totale di 75,8 milioni di euro. Di questi, 57,3 rientrano nell’ambito di Pimbo (il Progetto integrato della Mobilità bolognese): 51,8 di stanziamento ministeriale e 5,4 di risorse del Comune. I restanti 18,5 milioni sono stati messi a disposizione dalla Regione.

Il progetto è diretto dal Comune e realizzato da Fer, mentre la Regione è soggetto proprietario dell’infrastruttura ferroviaria.

L’intervento prevede 2,4 chilometri di ferrovia interrata, tre nuove fermate e cinque passaggi a livello eliminati.

Nel primo lotto sono compresi i lavori in via Libia, in Cirenaica.

Il secondo lotto, in via Larga, prevede, invece, la soppressione dei passaggi a livello delle due strade, l’abbassamento del binario esistente e l’adeguamento della fermata di via Larga.