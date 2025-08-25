Cantieri a Bologna, ecco quelli pronti a partire. Rebus viabilità con la fine delle ferie

Bologna, 25 agosto 2025 – I bolognesi tornano dalle ferie ed è subito rebus cantieri. Dopo un mese di strade svuotate e ingorghi scongiurati, la paura di chi ormai convive da mesi (o da anni) con i lavori sotto casa o nel tragitto per andare al lavoro è che, con l’arrivo di settembre, la fine delle vacanze e la riapertura delle scuole sullo sfondo, il traffico sotto le Torri torni a paralizzarsi.

I cantieri ci sono e nei mesi più caldi dell’anno sono proseguiti a spron battuto. Ci sono quelli del tram, innanzitutto: i binari della ‘Rossa’ avanzano senza sosta in Indipendenza, San Felice, Riva Reno, Lame, Saffi, via dei Mille (dove è prevista l’intersezione con la seconda linea), Emilia Ponente, Marco Emilio Lepido, via della Liberazione, viale della Repubblica, via Serena, Aldo Moro, viale della Fiera e San Donato (dove da domani parte il senso unico di circolazione tra via Zagabria e via Andreini). Quelli della ‘Verde’, invece, insistono in via Corticella, via Byron, via Bentini e via Stendhal.

Non solo tram, però. Per quanto riguarda i lavori pronti a partire da oggi ci sono quelli in viale Sabena: chiuso il tunnel dal lato est, in direzione via Terracini, tra le 22 e le 6, con collocazione di barriere e segnaletica di deviazione all’incrocio con la rotonda Granatieri di Sardegna, fino a venerdì.

In piazza della Mercanzia da oggi comincia la sistemazione dei basoli che compongono la pavimentazione stradale, tra via Rizzoli e via Clavature (termine dei lavori il 7 settembre). Via Bentivogli, tra via Masia e via Musolesi, avrà restringimenti di carreggiata e l’interdizione della sosta per lavori di riprofilatura formelle alberature fino a venerdì.

Da giovedì in via Cavalieri Ducati, nel tratto tra la rotonda Taglioni e la strada di accesso al parcheggio del cimitero, previsti restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione (dalle 21 alle 6 per due notti).

E ancora: in viale Pietramellara oggi partono alcuni restringimenti di carreggiata, sempre per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, sull’anello esterno tra piazza Medaglie d’oro e via Amendola.

Oggi e domani viale Pepoli avrà restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione tra via Roncati e il civico 10. In viale Aldini, domani e mercoledì, altri restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

Previsti restringimenti di carreggiata giovedì e venerdì anche in viale Panzacchi per lavori di rifacimento della pavimentazione. Infine, il Raccordo di Casalecchio resterà chiuso in carreggiata sud, dalle 21 del 28 alle 5 di venerdì, per lavori alle barriere di sicurezza.

Chiusa l’entrata di ‘Bologna Casalecchio’ verso Ancona e lo svincolo che dall’A1 conduce al Raccordo di Casalecchio sud.

Non da ultimi, gli altri lavori: Garisenda, Pontelungo, Togliatti, via Rimesse, via di Ravone, via Rizzoli, piazza Cavour, via Matteotti.