Cantieri caos, delirio traffico in zona Fiera

Bologna, 20 giugno 2025 – Scrivo per la questione degli ingorghi che ogni giorno da diversi mesi si creano tra via Stalingrado e gli incroci di via Parri, via Liberazione, via Aldo Moro nell’area est di Bologna. Code infinite, gente che perde la pazienza e suona il clacson, volano nomi e improperi per i cantieri del tram e per la mala gestione degli ingorghi che ormai sono la caratteristica di questa zona della città. E’ una situazione senza precedenti.

Franco Franchi

risponde Beppe Boni

Il Carlino ha documentato proprio ieri su queste pagine una mattinata di delirio del traffico in zona Fiera e nel quadrante nord est della città. Una situazione ormai quotidiana che sta facendo impazzire chi si avventura da quelle parti. Lunedì pomeriggio anche il sottoscritto ha provato l’ebbrezza di questa viabilità fuori controllo. Dall’uscita del casello autostradale della Fiera a Piazza 8 agosto quasi un’ora in coda. Niente male. I semafori non riuscivano a gestire il traffico, poiché la fila continua di auto non permetteva di seguire la sequenza del rosso e del verde. Ciò che stupisce è che non vi fosse una nutrita presenza di Polizia locale a mitigare questo delirio. Dopo il replay del maxi ingorgo di mercoledì, che poi è la quotidianità, il Comune ha dichiarato con linguaggio burocratese che “sono state messe in campo misure integrative funzionali a fluidificare il traffico”. Domanda: possibile che nessun tecnico abbia avuto il buonsenso e la competenza di prevedere che l’allestimento dei cantieri nell’area avrebbe provocato un caos del genere? Bisognava anticipare con misure idonee e non successive questa situazione. Coordinamento scarso, quindi. L’incrocio infernale tra via Stalingrado, via Aldo Moro e via della Liberazione rimarrà negli annali del traffico imbottigliato.

e-mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it