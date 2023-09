Cantieri a Bologna: chiude via Galliera per i lavori in piazzetta della Pioggia

Bologna, 28 settembre 2023 – La copertura del canale Reno che passa sotto la piazzetta della Pioggia necessita da anni di una ristrutturazione totale. Come nel caso di via Saffi e del Ravone (video), insomma, ma senza il (futuro) tram.

Piazzetta della Pioggia: via al cantiere

Per questo, da lunedì 2 ottobre iniziano le operazioni in uno degli angoli più amati dai bolognesi: via Galliera sarà quindi chiusa al traffico nel tratto tra via Riva Reno a via Parigi (stop alle auto, bici solo a mano e percorsi pedonali). Un restringimento sulla piazzetta della Pioggia, invece, consentirà di percorrere via Galliera verso via dei Mille.

Quanto durerà il cantiere

La prima parte dell'intervento riguarderà lo spostamento dei sottoservizi, a seguire inizierà la demolizione e la ricostruzione della copertura del canale. I lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, avranno la durata di circa due mesi.

L’arco antico da demolire

Sotto alla piazzetta, infatti, c’è un arco antico che si trova nel punto in cui il canale si interra sotto il portico dell'edificio di via Galliera, ossia sotto alla Drogheria della Pioggia. Lì c’è anche una soletta piana, realizzata per il tombamento in corrispondenza della strada. La struttura è già stata puntellata da anni ed è sotto costante monitoraggio perché rischia di cedere.