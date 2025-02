Cantieri del tram in Santa Viola. Guidone: "A brevissimo un bando per ristori alle attività commerciali"

I ristori per i commercianti di Santa Viola sotto assedio dei cantieri arriveranno. Il Comune lo garantisce, così come fatto per tutte le altre attività commerciali che hanno visto un calo di clienti e fatturato a causa dei lavori legati al tram. Al Carlino lo conferma Luisa Guidone, assessora comunale all’Economia di vicinato e al Commercio.

Guidone, Confcommercio Ascom ieri ha invocato un bando per concedere indennizzi ai negozianti colpiti dalla nuova viabilità in via Emilia Ponente e dintorni. Arriverà?

"Abbiamo un piano di aiuti per tutte le attività commerciali lungo i cantiere del tram. Un piano generalizzato sulla linea rossa, che abbiamo già esteso per la linea verde nonostante i lavori non siano ancora partiti. Abbiamo diversi strumenti nella nostra cassetta degli attrezzi e uscirà anche con un bando per la zona di Borgo Panigale-Reno".

Quando?

"A brevissimo. È uno strumento che abbiamo previsto e finanziato all’interno del Bilancio. È un impegno che ho preso insieme con il sindaco e la Giunta. Come ho detto, non è l’unico strumento che va in questa direzione".

Quali sono gli altri?

"Ricordo che esiste anche il bando promosso dalla Camera di Commercio per le imprese nella zona dei cantieri. Il tema resta quello di voler informare i cittadini e accompagnarli durante il percorso, minimizzando l’impatto dei cantieri".

In che modo?

"Fin dall’inizio abbiamo messo in piedi tutte queste misure e abbiamo anche incontrato i commercianti".

Anche quelli di Santa Viola?

"Certo, ci sono state due riunioni, una prima e una dopo l’estate. Li abbiamo convocati in maniera massiva anche attraverso la Pec. Sono riunioni molto partecipate in cui abbiamo anche fornito tutte le info per accedere ai finanziamenti, dagli sconti sulla Tari alle altre agevolazioni, come in altre zone. Non solo...".

C’è di più?

"Stiamo predisponendo la cartellonistica per evidenziare i nomi delle attività e l’esatta ubicazione in modo da renderle visibili. E ho già parlato con l’assessore Michele Campaniello (Mobilità, ndr): si è reso disponibile per migliorare viabilità e sosta. Monitoreremo la situazione perché ci sta a cuore mantenere il tessuto commerciale, ma ricordo che questa fase con il senso unico in via Emilia durerà solo qualche mese e già entro l’estate il quadro dovrebbe cambiare".