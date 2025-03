A Bologna i cantieri non finiscono mai: slalom tra deviazioni e vie chiuse

Bologna, 9 marzo 2025 – Un cantiere tira l’altro. Non saranno cento, ma con la primavera e il bel tempo l’attività di lavori pubblici – principalmente legati al tram, a cui però si sommano tanti micro-interventi per alberi da potare (è il caso di via Pinturicchio e Poliziano, solo domani), buche da colmare e tubature da rattoppare, tra privati e aziende, alcuni dei quali durano anche solo alcuni giorni – si intensificherà sempre di più. Una quarantina gli interventi previsti, e senza contare quelli nel territorio metropolitano (oltre 25, anche se quasi tutti per lavori di ripristino post-alluvionali). E – come succede nel Risiko – prima di fare la propria mossa per spostarsi nell’intrico delle strade bolognesi, vale la pena guardare la cartina interattiva del Comune di Bologna (www.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali).

Centro storico

Mentre i lavori della Linea Rossa procedono in via Indipendenza (dal lato di piazza XX Settembre, con modifiche alla viabilità e chiusure notturne fino al 7 aprile), il cantiere di via Ugo Bassi, iniziato l’estate scorsa, in poche settimane dovrebbe essere completato. In aprile, dunque, gli operai si sposteranno in via San Felice, lasciando almeno libero l’incrocio con Riva Reno e via della Grada. Per quanto riguarda la Linea Verde, lavori da giovedì in via dei Mille. Resterà in piedi per molti anni, invece, il cantiere di piazza di Porta Ravegnana per il consolidamento e restauro della Garisenda. Lì, per ovvi motivi, non è il caso di trattenere il fiato.

Zona ovest

Sul lato ovest della città, al di fuori dalla mura, oltre ad alcuni micro interventi degli ultimi giorni in zona Costa-Saragozza per chiudere le buche in via Ettore Bidone e via Roncati, abbiamo il nodo di via Saffi, uno dei centri nevralgici del tram (Linea Rossa). Poi, sullo stesso asse, c’è il ’cratere’ di Santa Viola: recentemente, il Comune ha modificato alcuni sensi unici, ma la viabilità in via Emilia Ponente e nelle laterali è ancora molto difficile. A rendere la situazione ancora più delicata, l’annosa questione del consolidamento del Pontelungo, in corso da oltre due anni. domani poi partono le limitazioni al traffico su viale Pertini, per la manutenzione del ponte straordinario. Interventi al via anche in via Manuzio, per rifacimento pavimentazione.

Zona nord

In zona Corticella avanza la Linea Verde: oltre ai lavori in corso nell’omonima via, martedì si partirà in via Byron, tra l’intersezione con via Shakespeare e via Sant’Anna e senso unico verso via Goethe, e mercoledì in via Bentini (nella cartina non sono visualizzati per motivi di spazio, ndr). Extra-tram, poi, si segnalano i lavori di ripavimentazione in via Bellettini, al via domani, e lavori edili in via Masina e via Togliani, oltre ai complessi cantieri del Tecnopolo in via Stalingrado e via della Manifattura.

Zona nord-est

Siamo già nel quartiere fieristico, altro epicentro dei lavori del tram, Linea Rossa. Viale della Fiera, viale Europa e viale della Liberazione: qui i cantieri sono ancora aperti, la viabilità per nulla facile per chi si deve spostare in quest’area. La promessa è che, una volta finito, in 40 minuti si andrà dalla Fiera a Borgo Panigale.

Zona est

L’asse via Scipione dal ferro, via Scandellara e via Stazione Roveri è al momento alle prese con il maxi cantiere dell’interramento della ferrovia Bologna-Portomaggiore. Ancora un mese, almeno, per rivedere aperte via Libia e via Scipione dal Ferro in corrispondenza del passaggio dei binari.

Zona sud e colli

In via di Ravone proseguono i lavori di sistemazione delle strade a seguito delle frane, con restringimenti della carreggiata in alcuni punti. Il termine previsto: 31 maggio. In via dei Colli, tra il civico 49 e 51, senso unico alternato per posa del nuovo guardrail: termine previsto, il 28 marzo.