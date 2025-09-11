Cantieri e cali di fatturato. La Camera di Commercio pubblica il nuovo bando

Nuova linfa e contributi per le attività colpite dai cantieri del tram che hanno subito cali di fatturato. È online il nuovo bando della Camera di Commercio, per cui è possibile presentare domanda da oggi: sul piatto Piazza della Mercanzia mette 500.000 euro per "sostenere le imprese vicine ai grandi cantieri pubblici". "Possono fare domanda tutte le imprese dell’area metropolitana bolognese con un cantiere pubblico nel raggio di 200 metri, che hanno subito un calo di fatturato fra il 1 luglio 2024 e il 30 giugno 2025, rispetto ai dodici mesi precedenti", si legge in una nota.

Maggiore il calo di fatturato subito, più consistente sarà il ristoro della Camera di Commercio. "Sono compresi tutti i grandi cantieri pubblici, ad esempio quelli per la realizzazione del tram, per il consolidamento del Pontelungo, quelli del nodo ferro-stradale di Casalecchio, le strade provinciali interrotte, la messa in sicurezza della Garisenda e così via, a Bologna e provincia". Per presentare la domanda e richiedere il contributo c’è tempo da oggi fino all’8 ottobre. Sul sito della Camera di Commercio – www.bo.camcom.it – tutti i contatti, le informazioni e le istruzioni dettagliate per poter presentare domanda in pochi passaggi.

In via San Felice, intanto, residenti e commercianti attendono il (probabile) ritorno del trasporto pubblico. Bisognerà aspettare ancora un po’: il Comune, di concerto con Tper, ha già in programma alcune prove su strada che serviranno a capire se il transito dei bus sia possibile o meno nella zona dei cantieri della linea rossa. Le prove, tuttavia, non saranno effettuate prima di un paio di settimane. Si era parlato del possibile ritorno della linea 23, con un percorso da Porta San Felice fino all’incrocio con via della Grada (oltre che ti una fermata provvisoria a metà dell’arteria stradale) e successiva svolta in via Riva di Reno verso via Lame. Si vedrà, mentre sono già stati inaugurati la scorsa settimana 27 nuovi parcheggi con ‘strisce blu’ proprio in Riva Reno.

fra. mor.