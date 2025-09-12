Cantieri e scuola, la prova del nove. Ecco gli orari invernali dei bus: "Tengono conto dei lavori del tram"

Il giorno segnato con il pennarello rosso sul calendario è lunedì. Lo hanno cerchiato gli studenti che torneranno tra i banchi, lo hanno cerchiato i genitori alle prese con l’organizzazione di orari e abitudini quotidiane. Ma nella città assediata dai cantieri, dove la viabilità nell’ultimo anno e mezzo ha vissuto una rivoluzione tramcentrica, quello del rientro a scuola (e soprattutto della collisione con i lavori in strada) è un tema che sta a cuore a tutti i bolognesi, dentro e fuori le mura. E così Tper ha pubblicato il nuovo orario invernale per il trasporto pubblico, in partenza proprio da lunedì, con "orari programmati per tenere conto anche dei cantieri in città, specie quelli per la futura rete tramviaria".

Tper spiega così che la programmazione potrà essere adeguata "in divenire lungo tutta la stagione autunnale e invernale, anche in funzione di possibili cambiamenti della viabilità". "In parallelo al continuo processo di pianificazione degli orari – si legge in una nota –, sarà compiuto un attento monitoraggio quotidiano della rete" per le circa 9.000 corse nel bacino metropolitano. Eccole, allora, le principali novità: si parte dalla linea suburbana 99 e dalle extraurbane della direttrice San Vitale – 211, 213, 243 e 273 –, che arrivavano o partivano da via Lame e piazza dei Martiri e traslano tutte, in arrivo e partenza, in Autostazione. Per la linea 441 si implementa l’orario con corse aggiuntive sulla tratta ‘Altedo-San Pietro in Casale Stazione’, anche in sinergia con la linea del servizio prontobus 434. Sulla 505, in accordo con l’amministrazione di Calderara di Reno e nel segno dell’intermodalità, sono state inserite due corse sulla tratta aggiuntiva da ‘Calderara Municipio’ alla stazione ferroviaria di Bargellino: una al mattino, utile per l’interscambio con due treni diretti a Bologna in orari utili alle esigenze di lavoratori e studenti, e una nel primo pomeriggio, particolarmente indicata per l’utenza scolastica, in coincidenza con un treno da Bologna. Tutte le info utili su orari e percorsi sono sul sito di Tper.

Guardando ai cantieri, intanto, soffre particolarmente la zona di Corticella, dove avanzano i lavori per la linea verde. "Ci sono arrivate segnalazioni per il nuovo intervento sul sottopasso ferroviario, ma è normale, come successo in tutte le occasioni in cui siamo intervenuti con nuove lavorazioni impattanti sulla viabilità – sottolinea Michele Campaniello, assessore alla Mobilità –. Il nuovo intervento necessiterà di qualche giorno di assestamento e siamo pronti ad adottare tutte le misure idonee per migliorare la situazione della viabilità. Nel frattempo, abbiamo già raggiunto un’ottima intesa con Tper per la realizzazione di due fermate temporanee dei bus per gli studenti dell’Istituto Aldini Valeriani, una delle criticità che ci erano state segnalate".