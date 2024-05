Cantieri ed esercenti. Una doppia manovra per salvare le attività: "Aiuti per 3 milioni"

Sostenere le attività nel periodo più difficile, quello della cantierizzazione, con risorse a fondo perduto dal valore di oltre tre milioni di euro. Per scongiurare che gli esercenti tirino giù la saracinesca. Proprio per questo, Comune e Camera di Commercio si rimboccano le maniche, tendendo la mano a chi maggiormente sta soffrendo l’impatto dei numerosi cantieri che costellano la città. Una doppia manovra, cumulabile, che potrebbe aiutare notevolmente i commercianti, che in questa condizione "hanno paura".

Palazzo della Mercanzia ha dato vita, con le categorie, a "un lavoro congiunto che riguarda tecnicamente il calo di fatturato nel primo semestre del 2024 rispetto al 2023 – spiega il presidente Valerio Veronesi –. Usiamo il taglio tecnico perché pensiamo di essere in grado di risolvere qualsiasi tipo di inconveniente: parliamo di 250 mila euro come prima tranche di utilizzi". Le imprese potranno presentare alla Camera di commercio domanda di ristoro appena rilevato l’andamento del fatturato del primo semestre. "Già prima delle ferie ritengo che saremo pronti per fare partire il bando – conclude il presidente –. Dipendiamo da quando ci arrivano i dati: prima arrivano, prima interveniamo".

Palazzo d’Accursio mette sul piatto il quarto bando, dopo quelli per via Saffi con il Ravone, la Bolognina e la Garisenda (300 mila euro in totale), per il centro storico, a partire da via Riva Reno, con l’avanzamento del cantiere della linea rossa del tram. La prima tranche conta su 150 mila euro, che verranno rifinanziati con lo scorrimento della graduatoria. I diversi provvedimenti confermano un "impegno di tre milioni di euro – spiega il sindaco Lepore –. Lo rilasciamo di volta in volta con vari bandi: già abbiamo fatto il bando in Bolognina e ora ci apprestiamo per la zona Riva Reno e dintorni. Anche se si esauriscono le risorse di un bando, grazie a questi tre milioni di euro lo possiamo rifinanziare e si rispetterà la graduatoria". Questo perché "abbiamo accolto la richiesta di mettere risorse maggiori a seconda delle zone – aggiunge Lepore –. Si possono presentare progetti per animare le zone o per riqualificare il proprio negozio e renderlo più sicuro: sono risorse che verranno presto erogate".

Ai bandi già usciti, se ne aggiungeranno di nuovi entro maggio. "Sono stati stanziati circa due milioni di euro per sconti e detrazioni fiscali – aggiunge l’assessora Luisa Guidone –. Per i commercianti singoli che si candidano, ci sono fino a cinquemila euro; per i gruppi di commercianti, invece, fino a diecimila euro. E tutte le informazioni sono disponibili sul sito del tram". Al tavolo anche le associazioni di categoria. "Dobbiamo tifare affinché le opere siano ultimate entro il 2026", commenta Claudio Pazzaglia, direttore di Cna, a cui fa eco Antonio Cocchini di Ascom, secondo cui le manovre sono "equilibrate. Prestiamo massima attenzione a quello che succede sul cantiere". Anche perché "un’attività piccola su strada chiusa muore – conclude il presidente di Confesercenti, Massimo Zucchini –. Dobbiamo dare risposta alle preoccupazioni".