Cantieri, gli anziani rincorrono i bus

Alcune categorie sociali subiscono disagi per le scelte del Comune sulla mobilità. Segnalo le lamentele di mia madre, 84 anni, invalida e con difficoltà motorie. Da mesi i percorsi dei bus nel centro di Bologna, specie attorno a via San Felice, cambiano di contonuo. Il sito Tper, operatori e autisti non sanno rispondere a richieste di chiarimento. Risultato: percorsi a piedi faticosi alla ricerca di bus giusti e taxi difficili.

Vittorio Preda

Risponde Beppe Boni

Nella baraonda cantieristica che confonde perfino i più scaltri e temprati umarells dove si incrociano lavori per il tram e molti altri contemporaneamente era facile prevedere il caos dovuto al continuo cambio di percorso di alcuni autobus. Situazione di disagi incrociati prevedibile e inevitabile, non ci voleva una profezia del Mago Otelma per capirlo.

Dato per scontato tutto ciò forse bisognava anche mettere in conto un piano di informazione e comunicazione per i cittadini massiccio e capillare, cosa che evidentemente non è avvenuta perchè le proteste piovono nelle redazioni dei giornali come una pioggia continua. Molti forse esagerano, ma molti altri probabilmente hanno ragione. E se è vero che dal sito Tper, dagli autisti e dagli operatori non si riesce mai ad avere un chiarimento allora significa che troppe cose non quadrano.

Come diceva il maestro Manza in televisione non è mai troppo tardi e quindi qualcuno deve darsi una mossa. In aggiunta alle lamente per percorsi e orari è sempre ai primi posti della classifica anche la difficoltà di certificazione delle tessere elettroniche sui bus. Toc, toc, i cittadini bussano e aspettano risposte.

email: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it