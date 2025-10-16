Cantieri in San Felice. La lettera dei residenti:: "I portici sono ostaggio di biciclette e movida"

Il focus è "il disagio che stanno provocando i lunghissimi lavori" della linea rossa, in uno dei punti più caldi del tracciato, tra via della Grada e via Marconi. Ma, soprattutto, "le temute conseguenze che potrebbero vanificare l’encomiabile tentativo di qualifica che si sta compiendo". È con queste premesse che i bolognesi alle prese con i cantieri del tram hanno scritto una lettera per "stimolare una riflessione e contribuire al dibattito".

"Siamo famiglie residenti nella parte alta di via San Felice e da più di sei mesi stiamo vivendo una situazione sicuramente ‘unica’ rispetto al resto della città – recita la missiva –. I portici di entrambe le parti della strada sono tunnel chiusi, da un lato dalle barriere dei cantieri, e dall’altro dagli accessi a case e residue attività commerciali. Sono diventati pericolosissime piste per monopattini e bici, elettriche e non, che si muovono impuniti, nell’assenza di controlli. Volendo aver fiducia nella promessa di grande qualificazione prevista per la nostra zona e negli effetti positivi anche sul resto del centro, sopportiamo pazientemente gli innumerevoli disagi derivanti dalle prolungate attività di cantiere".

Non solo i portici utilizzati come ciclabili, però, perché i residenti lamentano anche "una situazione che si è originata sin dall’inizio dei lavori e che si sta consolidando a causa della lunghissima durata dei medesimi" che riguarda piuttosto la movida in zona.

"Nel solo tratto tra l’incrocio con via della Grada e lo sbocco su Lame-Marconi, via San Felice conta ben 7 bar – prosegue la lettera –. Alcuni di questi rispettano gli orari di chiusura e l’occupazione degli spazi esterni previsti dalla normativa comunale; altri si sono appropriati del portico senza alcuna preventiva richiesta e in particolare nelle ore notturne, fino alle due e a volte oltre. Lo ingombrano con tavolini e nutriti gruppi di giovani che, non sempre al meglio della loro lucidità, rendono difficile anche l’accesso alle abitazioni, disturbano il sonno dei residenti con schiamazzi e musica ad alto volume, spesso espletando i bisogni ove capita. Forti delle esperienze negative di altre zone della città, temiamo che si consolidi l’abitudine anche dopo la chiusura dei cantieri. Pensiamo che un minimo controllo possa ancora interrompere la consuetudine: sinora tutti i nostri tentativi di avviso e segnalazione sono caduti nel vuoto".