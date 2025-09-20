Cantieri in San Felice. Rush finale da martedì. Rivoluzione viabilità con il tram in esercizio

Due anni di cantieri, trivellazioni, barricate, posti auto saltati, deviazioni, strade chiuse, sacrifici. E ora finalmente ci siamo. La data segnata sul calendario resta quella di giugno del prossimo anno, ma il nuovo look della viabilità tra le vie San Felice e Saffi – nello snodo attorno alla Porta, cruciale per il traffico bolognese – è svelato. La prossima settimana prende il via la fase finale dei lavori per la linea rossa nel punto in cui il tram, dalla via Emilia, si affaccia dentro le mura. La foto pubblicata su Instagram dal profilo del Comune parla da sola e sembra quella di un’operazione medica a cuore aperto: eccoli, i binari, mentre circumnavigano l’area su entrambi i lati quasi come la lingua biforcuta di un serpente.

Il cantiere di Porta San Felice migra da martedì sul lato est del cassero (quello verso l’arteria che conduce in centro) per completare la costruzione e la posa dei binari. Un intervento che la Giunta definisce in prima persona "complesso", ma che ha permesso di rinnovare anche la rete interrata dei sottoservizi.

"Lavorazioni – spiegano da Palazzo d’Accursio – effettuate in maniera progressiva, per limitare gli impatti a puntuali restringimenti di carreggiata, così da garantire sempre la percorribilità del nodo stradale". Non sarà toccato il parcheggio adiacente alla Porta, da quanto risulta.

Come detto la viabilità è pronta ad assumere il suo assetto definitivo, che rimarrà tale anche dopo l’entrata in funzione dell’opera. "La circolazione, anche grazie all’abbattimento degli spartitraffico centrali, sarà regolata nella parte esterna dei viali, sul lato di via Saffi, in entrambi i sensi di marcia – chiarisce ancora il Comune –. Non saranno inoltre interdette le possibilità di svolta nelle vie Saffi e San Felice. Allo stesso modo, attraverso la regolazione degli impianti semaforici, verrà ricavata una corsia protetta e sicura per la congiunzione della tangenziale delle biciclette tra i viali Silvani e Vicini".

In sostanza, chi percorre i viali con la propria auto passerà solo esternamente all’area della Porta. Chi invece vorrà svoltare in una delle due arterie, verso il centro o in direzione periferia, continuerà a poterlo fare. Da viale Vicini verso viale Silvani resterà una corsia di immissione in San Felice, che costeggerà l’area del cantiere.

Insomma, dopo mesi e mesi di lavori in continua evoluzione, il dado è quasi tratto. Un punto della città davvero delicato dove, recentemente, l’amministrazione è intervenuta anche per aggiustare il tiro, come sottolineato dall’assessore Michele Campaniello. Inaugurati, innanzitutto, 27 nuovi posti auto in via Riva Reno (nel lato che da San Felice porta a via Lame), ma nei prossimi giorni verranno effettuate anche le prove su strada per un possibile ritorno anticipato dei bus proprio in via San Felice, con una fermata provvisoria all’altezza dell’incrocio con via della Grada. Bisognerà valutare, in pratica, se gli autobus riusciranno a passare nella strettoia dei lavori e, soprattutto, se sarà possibile completare la manovra di svolta verso sinistra senza intoppi. Poi, terminato il rush finale dei cantieri, i bolognesi potranno finalmente toccare con mano la grande, neonata infrastruttura, prendendo intanto confidenza con le nuove regole alla guida.