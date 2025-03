Tram linea verde, i nuovi cantieri a Bologna

Bologna, 10 marzo 2025 – Nuova settimana, nuovi cantieri a Bologna, mentre avanza la linea verde del tram. Il Comune ha aggiornato la mappa di come cambia la viabilità in alcune vie interessate interessate dai lavori, che si aggiungono a quelli nel primo tratto di via di Corticella, nella bretella di congiunzione fra via Bentini e Shakespeare e in zona Caserme Rosse.

Via Byron e via Sant’Anna

Da martedì 11 marzo il cantiere avanza fino all’incrocio con via Goethe: previsti il restringimento della carreggiata e la corsia a senso unico da via Shakespeare a via Bentini. Chi arriva da via Byron avrà l’obbligo di svoltare a sinistra all’incrocio con Sant’Anna. Per chi si sposta in bus, subiranno modifiche le linee 27, 411 e N1.

Via Bentini

Da mercoledì 12 marzo, il cantiere tocca il primo tratto di via Bentini, tra le vie Lipparini e Colombarola. Questo comporta un senso unico di marcia in direzione periferia, mentre si potrà svoltare a sinistra da via Bentini in via di Corticella. Da qui è possibile proseguire verso il centro. Le deviazioni dei bus riguardano le linee 27, 62, 77, 97, 98, 364, 441, 445, 447, 448, 504 e N1.

Via dei Mille

Da giovedì 13 marzo, il cantiere del tram procede verso il centro. In via dei Mille, futuro capolinea della Verde in centro storico, arriva infatti in via Indipendenza da piazza dei Martiri. I lavori occupano solo la parte nord della carreggiata e il capolinea del bus si sposta temporaneamente in via don Minzoni. Da segnalare anche un restringimento di carreggiata in via Irnerio, che all’altezza dell’incrocio con via Indipendenza, passerà da tre a due corsie.