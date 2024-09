Cantieri Bologna e il lunedì nero del traffico: riaprono le scuole, rischio code e ritardi. Ecco i punti caldi

Bologna, 16 settembre 2024 – Suona la campanella in tutta Bologna, e chi non porterà i figli a scuola a piedi o in bici dovrà organizzarsi con un buon anticipo. Perché Bologna, come sanno tutti, è costellata di cantieri e cantierini. I principali (eccettuati quello del Pontelungo e quello dell’ex Veneta) e più numerosi sono quelli del tram, sia della Linea Rossa, sia della Linea verde. Ma dove sono i più importanti attualmente? Ecco una mappa riepilogativa.

Riaprono le scuole: rischio ritardi e code per i cantieri. Ecco i punti caldi. Qui sopra i lavori tram in via Riva Reno

Linea Verde

Partiamo dai lavori iniziati più recentemente, quelli del tracciato che congiungerà via dei Mille a via di Corticella. I lavori propedeutici sono iniziati l’8 agosto proprio nel tratto di via Corticella compreso tra via di Saliceto e via della Croce Coperta, e si sono conclusi da poco. Adesso il cantiere comporta un restringimento della carreggiata a partire da via di Saliceto fino ad arrivare a via Marziale. La viabilità è comunque sempre consentita in una corsia per senso di marcia con limite di velocità a 30 all’ora. Con l’avanzare dell’intervento vengono temporaneamente inibite le svolte a sinistra in via Giusti, via Carlo Porta e via Marziale per chi procede in direzione periferia, e in via della Croce Coperta per chi si muove in direzione centro. E’ sempre possibile accedere però a questre strade sfruttando la rotonda nord dello svincolo tangenziale e quella tra via di Corticella e via Stendhal. A Via Proni invece si può accedere da via di Corticella verso il centro utilizzando il varco immediatamente a sud dello scavalco autostradale. Durante i lavori è infine sospesa la corsia preferenziale in direzione centro nel tratto tra la rotonda Consiglio d’Europa e via Giuriolo.

Linea Rossa

I cantieri della Rossa permangono da più tempo. I più impattanti, attualmente, sono quelli in corso nella zona della Fiera e della Regione. I lavori sono in evoluzione e si stanno gradualmente risolvendo con alcuni accorgimenti alla viabilità. Le ultime modifiche sono partite dal 10 settembre: ora è possibile, procedendo in direzione centro su viale Europa, svoltare a sinistra o proseguire diritto all’incrocio con via Michelino. Inoltre il tratto di viale Europa precedente al sottopasso è regolato con due corsie direzione periferia e una corsia verso il centro. Superato il passaggio a livello sopraelevato, le corsie sono due per ogni senso di marcia. Viale della Fiera, invece, ha aperto progressivamente lasciando libera alla circolazione una corsia in direzione centro e due corsie verso la periferia. Invece fino al 31 ottobre resterà chiusa la rotonda Pancaldi nell’area centrale di viale della Fiera. Sono state da pochi giorni ripristinate le tre corsie di marcia sul ponte di San Donato dove è in corso un intervento per creare spazi più ampi, ha fatto sapere il Comune. Riaperto inoltre l’incrocio Repubblica-Ruggeri-Novelli. Rilevante infine per la mobilità in zona Fiera, soprattutto per bus e taxi, l’istituzione in via sperimentale di una corsia preferenziale in via Donato Creti. Altra zona interessata dai cantieri del tram è quella del Maggiore/Borgo Panigale. Tra le ultime modifiche ‘spezza-imbuto’, c’è quella della recente riapertura dell’incrocio di via Marzabotto tra via Francesco Baracca e via Emilia Ponente. Permane l’obbligo di dare precedenza e svoltare a destra per i veicoli in ingresso su Marco Emilio Lepido (ancora a senso unico da Cavalieri Ducati verso la Persicetana) e dalle vie Normandia e Savonarola.