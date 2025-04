Cantieri, modifiche alla viabilità. Sindaco e assessore in strada

Incontro in strada sul cantiere della Nuova Porrettana, oggi dalle 17 nel centro di Casalecchio dove il sindaco Matteo Ruggeri e il vicesindaco Paolo Nanni, incontreranno i cittadini per spiegare l’evoluzione dei lavori e le modifiche previste alla viabilità nelle vie Guinizelli, Dante, Colombo e Testoni.

Da lunedì prossimo infatti prendono il via i lavori di rifacimento della rete fognaria e dei sottoservizi connessi alla realizzazione del nuovo tracciato di Porrettana nel tratto compreso tra l’intersezione tra via Guinizelli e Colombo e il tratto a fondo chiuso di via Guinizelli fino al parcheggio di via Sandri. Zone nelle quali da lunedì prossimo entrano in vigore variazioni di senso di marcia, limitazioni di accesso per auto e pedoni.