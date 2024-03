Cantieri nei campi da calcetto. Finanziamento da 200mila euro

Sono iniziati lunedì i lavori per la riqualificazione dei campi da calcetto di Baricella. Si tratta delle due strutture del capoluogo e della frazione di San Gabriele, che nel corso degli anni, a causa dell’usura del tempo e dell’utilizzo intensivo, avevano subito un degrado tale da renderli ormai inutilizzabili. L’amministrazione del sindaco Mattioli, dopo aver tentato la strada dei bandi regionali ed europei, si è infine rivolta al Credito Sportivo che finanzia a interessi zero proprio questo tipo di interventi. La riqualificazione - progettata dall’Ufficio Tecnico del Comune - che comprende oltre al fondo di gioco, anche la recinzione e l’illuminazione, costerà in tutto 220mila euro. Una volta terminati i lavori, la gestione dei campi passerà alle società che già gestiscono le strutture sportive dove sorgono i due impianti. I lavori sono partiti dalla frazione di San Gabriele, che è quella dove c’era bisogno di un intervento più radicale. Nato negli anni ‘90 come campo da tennis, diventato poi nel tempo un campo da beach volley e più di recente da racchettoni, la struttura era da qualche anno in disuso. Dopo un confronto con l’associazione Amici per San Gabriele l’amministrazione ha avviato la progettazione e la richiesta del prestito. Nel giro di un paio di mesi, l’impianto sarà pronto per ospitare squadre di calcetto ma anche di altre discipline (come basket o pattinaggio), trattandosi di una struttura polivalente.

Un po’ diversa la storia del campo del capoluogo, Baricella, che è nato fin da subito per il calcetto e nel corso degli anni è stato a più riprese utilizzato sia liberamente sia in maniera gestita, e ha visto anche succedersi sulla sua erba sintetica il gruppo dei "Papà del calcetto", squadra che nel divertirsi ha in più occasioni fatto anche beneficenza per le associazioni del territorio. "Con la riqualificazione dei campi da calcetto – spiega l’assessore allo Sport Giovanni Carito – si completa una serie di interventi volti a potenziare e migliorare la qualità dei nostri impianti sportivi: ricordiamo la pista di atletica, i nuovi campi da padel e gli interventi sulla palestra scolastica e sul Palazzetto dello sport, quest’ultimo per consentire la disputa del campionato di serie D di basket dei BianconeriBa".

Zoe Pederzini