Cantieri notturni. Ecco i tratti chiusi

Inizia lunedì un’altra settimana complicata per i cantieri nel tratto appenninico dell’Autosole, con cui dovranno fare i conti automobilisti e trasportatori. Sulla Direttissima, per il piano di ammodernamento delle gallerie Buttoli e Largnano, nelle due notti di lunedì e martedì, con orario 21-6 sarà chiuso il tratto tra Firenzuola Mugello e Località Aglio, verso Firenze; nelle due notti di mercoledì e giovedì, con orario 21-6 sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con l’A1 Panoramica Località La Quercia e Località Aglio, in direzione di Firenze; dalle 22 di venerdì alle 7 di sabato sarà chiuso il tratto tra Firenzuola Mugello e Località Aglio, verso Firenze. Sulla Panoramica, invece, per lavori nelle gallerie, nelle tre notti di lunedì, martedì e mercoledì, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia e Roncobilaccio, verso Bologna; nelle due notti di giovedì e venerdì, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia e Rioveggio, verso Bologna.