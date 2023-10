Cantieri stradali in partenza a Bologna: la mappa dei lavori in attivazione

Bologna, 14 ottobre 2023 – Ecco i principali lavori stradali in programma a Bologna nei prossimi giorni. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in attivazione.

Via di Ravone, da martedì, divieto di transito per agli autobus dalle 9 alle 17 per lavori stradali per il collegamento di impianti e sottoservizi. Transito consentito alle altre categorie di veicoli. Termine previsto: 20 ottobre.

Via Stalingrado da lunedì avrà un restringimento della carreggiata stradale da tre a una corsia, con direzione centro, all’altezza dell’edificio della centrale impianti Data Center Tecnopolo, per lavori di allaccio fognario. Termine previsto: 20 ottobre.

Via Toscana lavori di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi per la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili relativi al progetto Bike to work. L’intervento interesserà anche un tratto di via Giuseppe Dagnini e di via Zamenhof e non prevede modifiche della viabilità sulla carreggiata stradale. Termine previsto: 31 dicembre

Via Gaspare Tagliacozzi martedì avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il ripristino localizzato della pavimentazione del marciapiede danneggiato al civico 42.

Via Simone dei Crocifissi martedì e mercoledì, all’altezza dell’incrocio con via Boninsegna, ambo le direzioni, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il ripristino localizzato della pavimentazione stradale a causa di sollevamenti causati da radici.

Rotonda Bubani: rifacimento della pavimentazione della rotonda e degli svincoli. I lavori saranno eseguiti in notturna dalle 22 di mercoledì alle 5.15 di giovedì per quanto riguarda la Fase 1, e dalle 22 di giovedì alle 5.15 di venerdì per quanto riguarda la Fase 2. Nella Fase 1 ci sarà la chiusura di via Marco Polo e via Manzi all’incrocio con la Rotonda Bubani, nella Fase 2 ci sarà la chiusura completa al transito della Rotonda. In orario diurno traffico riaperto con limitazione della velocità massima consentita.

Via Perti da lunedì 16 avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimen tazione dei marciapiedi a tratti. Termine previsto: 30 ottobre.

Via Stanislao Mattei da domani, domenica 15 ottobre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi a tratti. Termine previsto: 30 ottobre.

