Cantieri stradali, la mappa

Da qualche giorno nel comune di San Giovanni in Persiceto sono ripresi i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale su alcune strade comunali. Lavori che proseguiranno per tutto il mese di maggio e che interesseranno diverse strade: i viali di circonvallazione e immissioni laterali, viale Minghetti, e le vie Astengo, Bologna, Budrie vecchia, Galvani, Malpighi, Pio IX, Castelfranco, Carbonara, Guardia Nazionale, Cappuccini, Cento e viale Minezzi a San Matteo della Decima e nel centro abitato de Le Budrie. E sempre in tema di lavori stradali fino al 9 giugno alcuni tratti della cosiddetta tangenziale di San Giovanni in Persiceto (ex SP 83) saranno interessati da interventi di manutenzione straordinaria; per cui è stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.