Cantieri e traffico, niente auto sulle corsie preferenziali. Il Comune: “Evitiamo confusione”

Bologna, 3 luglio 2025 – No all'accesso libero alle corsie preferenziali nelle zone impattate dai cantieri. Il ‘niet’ arriva da Michele Campaniello, assessore comunale alla Mobilità, che respinge così una delle richieste circolate nell'ultimo periodo come possibile soluzione anti-ingorghi.

Forza Italia, ad esempio, ha proposto recentemente una "liberalizzazione" delle preferenziali in zona Fiera. "Non sono d'accordo a soluzioni temporanee laddove non si intenda un singolo evento, perché quando si rende necessario aprire le corsie riservate per il transito di motorini e macchine per situazioni particolari, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo – puntualizza Campaniello –. Legare invece questa autorizzazione alla contingenza dei cantieri siccome parliamo di periodi più prolungati, non la ritengo un'idea da sposare". Questo perché le abitudini di guida "si consolidano" e quindi, quando poi si vanno a ripristinare le condizioni ordinarie, "si rischia di creare confusione nell'utenza ed esporre al rischio sanzioni, cosa che invece dobbiamo cercare di evitare". Il via libera sulle preferenziali, insomma, va circoscritto a situazioni "di vera emergenza – aggiunge l'assessore –, laddove questo tipo di soluzione possa risolvere dei problemi".

L'assessore ha parlato nel corso di una commissione dedicata sì alle preferenziali, ma rispetto a un tema diverso e cioè un ordine del giorno presentato da Samuela Quercioli (Bologna ci piace) per "garantire il libero accesso ai ciclomotori e ai motoveicoli nelle corsie preferenziali della

città ritenute adeguate in seguito a valutazione tecnica delle direzioni competenti". Rispetto a questo, "l'amministrazione non ha mai avuto un atteggiamento ostile", sottolinea l'assessore,

ricordando che infatti ci sono già diverse preferenziali percorribili anche da moto e scooter.

"Quello che chiede questo odg noi di fatto lo facciamo già, c'è un'istruttoria tecnica sulle singole strade e c'è anche un'interlocuzione periodica – afferma Campaniello – sia con le organizzazioni sindacali sia con l'azienda di trasporto pubblico su gomma sia con le rappresentanze dei tassisti per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea. Quindi questo lavoro di messa a terra e di verifica strada per strada è un percorso che facciamo costantemente".

Questo sapendo che "più andiamo a creare eccezioni, più si può realizzare confusione in chi guida – continua l'assessore – credendo che l'eccezione valga per tutte le preferenziali, cosa che potrebbe indurre in errore". Conclude dunque Campaniello: "Uno screening sulle strade laddove era possibile realizzare questo tipo di corsie è stato fatto, non escludo che possano essere prese in considerazione anche altre soluzioni, ma non mi risulta che da parte degli uffici ci siano screening di questo tipo all'ordine del giorno".

Sul tema si esprime la Lega: “La scelta dell’amministrazione comunale di dire no al passaggio dei veicoli privati sulle strade preferenziali nelle aree interessate dai cantieri del tram è poco lungimirante e frutto di posizioni ideologiche prese da chi vive al di fuori della realtà bolognese e non si trova ogni giorno in mezzo al traffico della città con i comuni cittadini – taglia corto Matteo Di Benedetto, capogruppo del Carroccio in Comune –. È facile guardare dall’alto in basso i cittadini che ogni giorno per necessità utilizzano l’automobile, stando seduti comodamente sulla poltrona da assessore o sindaco, senza vivere ogni giorno il traffico cittadino. Tuttavia, è sintomo di una visione che non tieni in considerazione le necessità concrete dei cittadini. Le proposte volte a consentire in generale il passaggio delle moto sulle preferenziali e di tutti i mezzi privati sulle preferenziali nelle aree interessate dei cantieri, sono di buon senso e garantirebbero un minimo di respiro in aree in forte sofferenza. La posizione dell’amministrazione si dimostra ancora una volta ideologica e lontana dai bisogni della città”.