I cantieri del tram e il commercio a Bologna. Il centrodestra: ok a nuovi ristori. “Ma il Comune ha deciso in ritardo”

Bologna, 26 agosto 2024 – “Il Comune doveva pensarci prima”. Il centrodestra, in lite per lo Ius scholae, si rinsalda sul tema dei cantieri del tram e dei ristori per i commercianti. E, a fronte dell’apertura dell’assessora Valentina Orioli sulla possibilità di nuovi ristori per le attività commerciali danneggiate dall’impatto dei venti cantieri dell’opera, taccia l’amministrazione “di aver agito in ritardo”.

Ne è convinta Francesca Scarano, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo che Giancarlo Tonelli di Ascom ha stimato perdite fino al 20 per cento per negozi e locali a causa dei lavori del tram: “Dopo un lungo torpore anche Orioli si è svegliata... Finalmente ha capito che quanto messo a disposizione dal Comune per i ristori ai commercianti per i danni da loro subiti a seguito dei lavori del tram non possono che definirsi briciole rispetto alle loro reali esigenze”.

La meloniana, quindi, ricorda l’ordine del giorno presentato a luglio in consiglio comunale, dove veniva posto il tema dell’insufficienza degli aiuti. “Un odg – spiega Scarano – che il Pd non ha discusso non trovandolo urgente e, quindi, dimostrando mancanza di attenzione verso le attività commerciali della città. A questo proposito avevamo chiesto altri 2 milioni per la aziende colpite dalla cantierizzazione dai dividendi di Hera. Vediamo se dalle parole il sindaco Lepore passerà ai fatti...”.

Dello stesso tenore il commento del capogruppo della Lega, Matteo di Benedetto, che ricorda come “senza adeguati ristori le scelte politico-amministrative di Lepore rischiano di portare al fallimento tante attività”. Da qui, l’esponente del Carroccio chiede al primo cittadino “di assumersi le proprie responsabilità politiche e riconoscere agli esercenti quanto stanno perdendo a causa dei cantieri. Dalla giunta hanno sempre detto che non sarebbe stato necessario il fondo per gli aiuti agli esercenti che proponevamo perché non ci sarebbero state perdite. Ora, con ritardo, si rendono conto che si sbagliavano. Chiediamo, quindi, alla giunta di dare subito risposte concrete”.

Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia, conferma la linea degli alleati: “Non c’è tempo da perdere. Sui ristori occorreva pensarci prima: non si indugi oltre con inutili bandi e si proceda on le erogazioni a tutti i soggetti danneggiati. Così come occorrerebbe un monitoraggio continuo degli impatti dei cantieri, istituendo Osservatori con rappresentanti delle imprese e dei residenti delle diverse aree di cantierizzazione del tram”.