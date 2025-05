Cantieri tram, il Comune aumenta di 220mila euro i contributi per le attività colpite

Bologna, 30 maggio 2025 – Cantieri per il tram in tutta la città, il Comune aumenta i contributi per le attività economiche interessate dai lavori in zona Pontelungo-Santa Viola. L’amministrazione, chiudendo il bando, ha annunciato di aver finanziato tutti i 107 progetti arrivati. Quindi, dagli 80mila euro inizialmente stanziati, l’ente è passato a 300mila euro.

Il bando era finalizzato a valorizzare e innovare la rete commerciale di vicinato, per la concessione di contributi alle piccole e micro imprese interessate dai cantieri della linea rossa del tram in zona Pontelungo-Santa Viola al quartiere Borgo Panigale-Reno.

Saranno così finanziati 107 progetti, di cui 11 in forma aggregata, presentati da 96 aziende della zona. Sono 31 le domande escluse dalla commissione per insanabili irregolarità. Tutte le domande ammesse saranno perciò finanziate, il Comune infatti ha deciso di integrare lo stanziamento iniziale di 80mila euro, per arrivare a oltre 300mila euro totali.

I contributi, fa sapere l’amministrazione, sono rivolti ad attività di commercio, artigianato per progetti che prevedono azioni ed interventi volti, tra l’altro, alla riqualificazione dei locali e degli arredi, all'implementazione di servizi immateriali e materiali per i clienti ed i city users, alla cura e miglioramento degli spazi anche pubblici in termini di sicurezza e accessibilità, e ad iniziative di animazione territoriale.