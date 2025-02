I cantieri del tram a Bologna, l’ingorgo in Santa Viola: “Usare l’auto è un calvario”

Bologna, 27 febbraio 2025 – “È come se avessero messo una bomba sul quartiere”. Alcune strade dell’area Santa Viola - ad esempio un tratto di via Emilia Ponente, del Cardo o del Giorgione - sono come un’isola circondata dai cantieri della tramvia e del Pontelungo. Diversi sono i sensi unici inseriti e alcuni tratti di strada sono stati chiusi, rendendo complesso più che mai il passaggio delle auto e stravolgendo così la viabilità in maniera risolutiva. Un aumento esponenziale del traffico che porta a pensare di essere all’interno di una “situazione paradossale”, apre Giulio Govi descrivendo l’umore delle persone in via Agucchi.

Un tratto tormentato non solo dai recenti lavori della Linea rossa del tram, “ma già dal 2021, anno in cui hanno iniziato i lavori al Pontelungo – nota Govi -. È da quel momento che i clienti sono in calo, così come il fatturato”. Inoltre “adesso che via Emilia Ponente va solo verso il centro, viene ancora meno gente per non restare immersa nel traffico e girare a vuoto sperando di trovare un parcheggio in zona”, racconta. Una proposta di tanti dei cittadini interpellati è quella di “invertire il senso di marcia in via Agucchi, così da avere un flusso di gente maggiore in quelle zone”, propone Govi. Oppure di “costruire un doppio senso su questo tratto tra via Emilia Ponente e via del Giorgione, anche togliendo dei posti auto, garantendoli però ai residenti nel parcheggio in Santa Viola”, chiede Silvano Sambri. Ormai “chi arriva in via Emilia Ponente è disorientato e confuso”, afferma.

Nel tavolo di un bar è seduto Massimo Guizzardi: “Il contesto è disastroso. Ormai abbiamo una viabilità che non si può definire tale – afferma -. Nel tardo pomeriggio cala un silenzio tombale viste le numerose macchine in fila l’una dietro l’altra. Noi cittadini abbiamo portato le nostre richieste, vorremmo essere ascoltati”. Sulla stessa linea di pensiero Agostino Fini: “Girare in macchina per queste vie è diventato impossibile, per raggiungere un luogo ci vuole almeno il doppio del tempo perché si è costretti a compiere un percorso di gran lunga più ampio di quello precedente. È tutto bloccato. Ci sono troppi lavori in contemporanea e queste (riferendosi al traffico, ndr) sono le conseguenze”. Un senso unico di marcia che ha colpito tante attività in via Emilia Ponente: “Siamo in difficoltà – attacca Guglielmo Piombini –. Le automobili fanno fatica ad arrivare, abbiamo sempre tanto traffico qui davanti, vi è una notevole difficoltà di parcheggio ed è diventato pericoloso anche solo attraversare la strada”. Da quando è iniziato il cantiere, “non abbiamo avuto altro che un grosso calo di gente”, dice Piombini.

Camminando verso il Pontelungo, sul lato cantierizzato di via Emilia Ponente, il marciapiede è stretto e rende difficile il passaggio di due persone l’una al fianco dell’altra. In alcune attività è ostruito il passaggio, “così passa poca clientela”, racconta il fioraio Giampaolo Negroni: “I ristori sono irrisori, per noi commercianti è un disastro. Avrebbero dovuto stanziare fondi prima di avviare il progetto, non concederli durante i lavori o a cantiere finito. Non serve a niente darmi soldi se non arrivo a fine anno – dice –. Credo manchi un’adeguata comunicazione e organizzazione dei lavori”.

Un via vai di gente che “è scomparso”, sostiene Paolo Chiusoli: “Sapevamo che prima o poi saremo andati incontro ai lavori del tram, non ce lo aspettavamo in un momento già così delicato per la nostra città – racconta dietro a un bancone del bar -. Come cittadini abbiamo chiesto delle modifiche, ci piacerebbe che almeno una delle nostre istanze venisse presa in considerazione”.