Cantieri del tram a Bologna: a che punto sono i lavori

Bologna, 15 novembre 2024 – Giro di boa nei cantieri del tram di via Riva Reno dove si è conclusa la prima fase dei lavori per la Linea Rossa che ha visto la scopertura del canale e il rifacimento del solaio di copertura di quest’ultimo in prossimità della chiesa di Santa Maria della Visitazione, in via delle Lame e all’incrocio con via San Felice.

Il punto sulla viabilità

Al via, la prossima settimana, alla seconda fase. Con un cambio nell’assetto dei lavori che prevede la chiusura del tratto tra la rotatoria di piazza Azzarita (rotonda Ettore Tarozzi, temporaneamente soppressa) e via San Felice e da mercoledì 20 la riapertura al traffico del corsello di collegamento che unisce via Brugnoli alla rotonda di piazza Azzarita istituendo un senso unico che verrà mantenuto anche a lavori ultimati e a tranvia in funzione. Dalla settimana successiva sarà inoltre percorribile la corsia a sud della carreggiata in direzione Lame, per il momento aperta ai soli autorizzati (residenti, accedenti ai passi carrabili…). Rimane invece invariata la viabilità di via della Grada, compresa la possibilità di usufruire del ‘torna indietro’ vicino all’incrocio. Provenendo da via San Felice sarà quindi possibile, per gli autorizzati, proseguire diritto e, per tutti, svoltare a destra in via della Grada.

Fine lavori e trasporto pubblico

Nonostante gli imprevisti e le piogge eccezionali delle scorse settimane, resta al momento confermato l’obiettivo di concludere i lavori e riconsegnare l’area interamente riqualificata entro l’estate 2025. Per quanto riguarda al trasporto pubblico, i dettagli e le variazioni delle linee interessate sono sempre riportate sul sito tper.it.

Novità nei cantieri della Linea Rossa in Ugo Bassi e Saffi

Ugo Bassi: apre ai pedoni il tratto tra Testoni e Nazario Sauro. Dopo la riconsegna al traffico veicolare della porzione di strada tra via Marconi e via Testoni, dal 25 novembre verrà restituito, a uso esclusivo dei pedoni, anche il tratto compreso tra Testoni e l’incrocio con Nazario Sauro escluso. Un’apertura che porterà entro Natale alla completa pedonalizzazione fino a via della Zecca.

Saffi: due le corsie in direzione periferia. Procede verso Porta San Felice la realizzazione della vasca tranviaria: dalla prossima settimana, le corsie in uscita dal centro diventeranno due fino all’incrocio con via Malvasia, con il proseguimento dei lavori nella sola parte centrale della carreggiata; da fine mese, poi, la terza corsia sarà liberata anche tra via del Timavo a uscire mentre entro dicembre sarà riaperta l’intersezione con quest’ultima, nella quale sarà possibile immettersi – percorrendo via Saffi in direzione periferia – attraverso il corsello apposito presente nel nuovo controviale alberato.