Cantieri del tram, a Bologna riapre l’incrocio Lame-Riva Reno: come cambia la viabilità

Bologna, 26 agosto 2025 – Dopo che il cantiere estivo della linea rossa del tram ha imposto la chiusura dell’incrocio tra via Lame e via Riva Reno, quest’ultimo verrà riaperto da domani, mercoledì 27 agosto. Il cantiere però non sparisce, bensì arretra, consentendo così di nuovo il transito dei bus.

Tuttavia, in via Lame verrà anche istituito un senso unico di circolazione, con direzione da via Marconi verso via Calori, eliminando così la corsia preferenziale verso il centro.

Pertanto, dalle ore 9.30 di mercoledì 27 agosto 2025 fino a nuova comunicazione, le linee interessate effettueranno deviazioni di percorso.

Cosa cambia con la riapertura delle scuole

“I lavori compiuti durante il mese di agosto, anche se prevalentemente ‘invisibili”, sono stati imponenti – fa sapere il Comune di Bologna –: prima della posa dei binari, infatti, è stata completata la piena riqualificazione dei sottoservizi interrati con un intervento congiunto che ha visto l’impegno fianco a fianco di Heratec e delle maestranze della tranvia. Inoltre, tra un paio di settimane con la riapertura delle scuole, provenendo da via Riva di Reno sarà ripristinata la possibilità di svoltare a sinistra per poi proseguire verso la periferia”.

Quali autobus passano (di nuovo) da via Lame

Per quanto concerne le linee del trasporto pubblico, torneranno a percorrere via Lame la linea 18 in direzione Noce, la linea 19 in direzione Casteldebole, la linea 23 in direzione Normandia, la linea 29 in direzione Parcheggio Tanari, la linea 39 in direzione Ospedale Maggiore, le linee 81 e 91, la linea 83 in direzione Calderino, la linea 86 in direzione Casalecchio, la linea 87 in direzione Anzola e Lavino di Mezzo e le linee 92, 273 e 445.

La linea 23 effettuerà il capolinea centrale in Piazza Malpighi; le linee 83 e 87 effettueranno il capolinea alla fermata di via Marconi 20.