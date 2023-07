Cantieri, trattative e lungaggini La sfida della rigenerazione urbana

Ex caserme, vecchie fabbriche, ex officine: a che punto è il piano di rigenerazione urbana? Tra lungaggini e intoppi burocratici, i cantieri-lumaca arrancano e le aree da riconvertire si trasformano in cittadelle fantasma. Da qui, il Comune è pronto ad adottare "una strategia d’insieme". In pratica – spiega l’assesore all’Urbanistica, Raffaele Laudani – "di fronte a processi di trasformazione che richiedono molto tempo, si può puntare sugli usi temporanei di aree o parti di esse, così da renderle da subito utili alla città".

OFFICINE CASARALTA

Le ex officine Casaralta di via Ferrarese oggi sono in mano a un istituto bancario, dopo una serie di fallimenti. "Ci sono interlocuzioni con gruppi che vorrebbero acquisirle per avviare la rigenerazione, speriamo di arrivare presto a una fase operativa", fa sapere Laudani. Di certo, le Casaralta sono in un punto strategico: vicino alla caserma Sani e al Tecnopolo, nel distretto di via Stalingrado.

MANIFATTURA TABACCHI

Il Tecnopolo procede, "ma si stanno rivedendo alcuni assetti del ’masterplan’ per aprire alcuni spazi a cittadini e turisti", spiega l’assessore all’Urbanistica. Qui verranno ospitate le officine della conoscenza, nell’ambito di un programma di divulgazione scientifica diffusa, e lungo la direttrice Stalingrado e Fiera si sta ragionando con la Regione per "sviluppare un’area che potrebbe ospitare un villaggio d’innovazione digitale".

STAMOTO E PEROTTI

Da poco è stato formalizzato l’accordo con il ministero della Difesa e il Demanio. Per l’ex caserma Stamoto (in via del Parco) si prevedono usi misti, con una forte componente abitativa oltre a uno studentato pubblico, un polo sportivo, aree verdi. "Ci sono poi due parcheggi che sappiamo essere più urgenti per i cittadini. Vorremmo riaprirli anche prima di formalizzare la cessione dell’area", dice Laudani. In ogni caso, si prevedono pochi mesi affinché il Comune acquisisca l’area dell’ex caserma con una permuta, ma – dice Laudani – "già in 8-10 mesi si potrebbero avviare i primi usi temporanei". Per la Perotti è stato approvata la delibera per l’inizio dei lavori per recuperare parte della struttura, destinata ai nuovi uffici dell’Agenzia delle Entrate. Per gli spazi rimanenti, Comune e demanio puntano a candidarli nel prossimo bando C40 per progetti abitativi. Bando previsto a ottobre e iter simile a quello del Ravone.

STAVECO

Il progetto della cittadella giudiziaria risale ai tempi del sindaco Guazzaloca, in carica dal 1999 al 2004. Per la riconversione dell’area è stato lanciato un concorso di archittettura. Laudani fa sapere che si è giunti alla seconda fase, con cinque progetti finalisti. Per realizzare il primo lotto, comunque, si dovrà attendere la fine del 2027. Nel frattempo, il Comune ha già chiesto al demanio di poter avere in uso temporaneo le aree esterne. Obiettivo: "Utilizzarle per attività e rassegne culturali nel periodo estivo da giugno a novembre. L’ok del demanio è arrivato, ma essendo area vincolata, si attende il via libera della Sovrintendenza".

MASINI

L’ex caserma Masini di via Orfeo (oggi occupata da attivisti vicini a Làbas) fa parte del tris di ex strutture militari di Cassa depositi e prestiti con la Sani e la Mazzoni. "Cdp – sollecitata da poco – deve presentare la relazione economica finanziaria, seguirà poi la pubblicazione dell’accordo di programma, terminato l’iter delle osservazioni dei cittadini che dura 60 giorni. Arriverà a giorni", dice Laudani. A quel punto si potrà partire con la rigenerazione.

PRATI DI CAPRARA

Il Poc (il piano operativo comunale) dei Prati di Caprara (di proprietà di Invimit, nei pressi dell’ospedale Maggiore) è scaduto, quindi non si può costruire. Obiettivo del Comune è preservare l’area come bosco urbano. Intanto è stato chiuso l’accordo con il Cnr di Firenze per analizzare quale fruizione in uso temporaneo si può fare. La trattativa con la proprietà è in corso.

