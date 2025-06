Cantieri a Bologna: riapre via Paolo Fabbri, via Rimesse a senso unico

Bologna, 20 giugno 2025 – Proseguono i lavori per il progetto di interramento della tratta urbana di Bologna-Portamaggiore e, soprattutto, si avvicina a grandi passi lunedì 23 giugno, giorno in cui inizia l’ennesimo cantiere: questo riguarderà via Massarenti e rischierà di dare la mazzata finale al traffico cittadino. Oltre ai divieti che scatteranno da lunedì, lunedì successivo, il 30 giugno, riaprirà via Paolo Fabbri con due settimane di anticipo. Di conseguenza, via Rimesse sarà interessata dall’inizio dei lavori già da martedì 1 luglio, anticipando la fine dei lavori per impattare al minimo sul traffico invernale.

Le modifiche

Sarà però istituito un senso unico in via Rimesse, dalla rotonda con direzione verso via Massarenti. Al contrario, da via Massarenti in direzione centro non si potrà più svoltare a destra su via Rimesse, ma soltanto proseguire dritto.

Da martedì 15 luglio, la chiusura dell’incrocio tra via Rimesse e via Massarenti per ulteriori ampliamenti del cantiere FER.

Attenzione invece per i residenti di via Grassetti, le cui modalità di accesso alle abitazioni saranno comunicate con apposita segnaletica e nei canali ufficiali.

Deviazioni degli autobus

Da sabato 12 luglio le linee 38 e 39 modificheranno le tratte percorrendo via Sante Vincenzi e via Libia, quindi via Venturoli in un senso di marcia e via Vizzani nell’altro, e raggiungeranno via Mengoli dove torneranno al loro percorso regolare.