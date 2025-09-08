’Cantierone’ in via Larga. Un confronto a giorni per contenere i disagi

Nella seconda metà di settembre non inizieranno solo le scuole, ma anche uno dei cantieri che più preoccupa le attività e i cittadini della zona Roveri. Si tratta del lotto di lavori d’interramento dell’ex Veneta, la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, che dopo la Cirenaica avanza in via Larga. Proprio per tentare di contenere i disagi, è previsto per la prossima settimana il tavolo tra istituzioni e associazioni di categoria. Non si tratta di una chiusura totale della carreggiata, tuttavia saranno coinvolte nel cantiere anche diverse attività, tra cui il centro commerciale. "Anche in questo caso, i lavori sono stati progettati sulla carta e non sul terreno – attacca il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Nicola Stanzani –. Il problema è serio, il disagio doveva essere previsto già tempo fa". Stanzani chiede "maggiore chiarezza" al Comune. E, intervenuto venerdì in Question time, il capogruppo degli azzurri descrive la situazione: "I negozianti rischiano ingenti perdite di fatturato: questi ragionamenti un’amministrazione seria non può non farli – commenta –. Se dovesse diventare troppo difficile arrivare in via Larga, il tessuto economico dell’area rischia di cambiare radicalmente". Preoccupa infatti la durata dei lavori, che dovrebbero durare tra i sette e gli otto mesi.

Il punto focale delle attività sarà in corrispondenza della torre Unipol, "dove ci si immette in tangenziale", ricorda Stanzani, e proseguendo oltre il passaggio a livello si arriva alla seconda rotonda del centro commerciale. In uno degli incontri avvenuti questa estate, Fer e Comune hanno proposto la creazione di una carreggiata dalla rotonda Unipol a via Scandellara, bypassando il cantiere, per raggiungere il centro Vialarga. "Ma questa proposta rischia di essere un problema, creando un imbuto pazzesco all’imbocco della tangenziale. Così ai residenti complichiamo la vita e ai commercianti procuriamo un danno", ribadisce Stanzani. Questa settimana sarà decisiva nella definizione del calendario dei lavori. Già da oggi Ascom, Confesercenti e Cna dovrebbero sollecitare un incontro con le istituzioni, dopo che nelle scorse settimane hanno richiesto una bretella con almeno due corsie per senso di marcia, che si colleghi con via Larga.

In risposta a Stanzani, venerdì in Question time è intervenuto l’assessore alla Nuova mobilità Michele Campaniello, ribadendo che "è Fer la stazione appaltante del cantiere, non il Comune. Ovviamente noi seguiamo tutti i cantieri che avranno un impatto sulla viabilità, per questi lavori, però, è evidente che il nostro contributo sarà perlopiù di coordinamento". Campaniello comunque sottolinea la volontà dell’amministrazione di andare "incontro ai cittadini e alle attività che saranno coinvolte" nel ‘cantierone’ di via Larga.

Giovanni Di Caprio