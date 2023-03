Cantina Bentivoglio: stasera il concerto di Aldo Betto

Appuntamento stasera alle 22 sul palco della Cantina Bentivoglio con ’The Aldo Betto Experience’. Il chitarrista, bolognese d’adozione e fondatore dei Savana Funk, sarà in concerto in chitarra sola per la prima volta alla Cantina. La serata prevede principalmente brani scritti dallo stesso Aldo Betto, mescolati ad alcuni tradizionali a cui si è ispirato. Suonerà un set misto, acustico ed elettrico, con il suo stile peculiare, senza ausilio di loop station, tutto suonato sul momento. Betto ha anche registrato per Mina e Celentano.