Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente inseguimentoPiramide di lettiniMigliori ospedaliBrioche più buoneSagre weekendClassifica pizzerie
Acquista il giornale
CronacaCantine locali in vetrina alle ’Notti del Vino’
13 set 2025
NICODEMO MELE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Cantine locali in vetrina alle ’Notti del Vino’

Cantine locali in vetrina alle ’Notti del Vino’

La manifestazione si terrà a Villa Edvige Garagnani per promuovere e valorizzare le etichette e i prodotti gastronomici del territorio

La manifestazione si terrà a Villa Edvige Garagnani per promuovere e valorizzare le etichette e i prodotti gastronomici del territorio

La manifestazione si terrà a Villa Edvige Garagnani per promuovere e valorizzare le etichette e i prodotti gastronomici del territorio

Per approfondire:

Degustazioni dei vini delle cantine di Zola Predosa e dei Colli Bolognesi, assaggi di prodotti tipici, musica e approfondimenti sul mondo del vino. Su questa linea si muoverà la prima edizione de "Le Notti del Vino" (nella foto la presentazione), la kermesse che si terrà tra il pomeriggio e la sera di sabato 20 settembre prossimo nel Giardino Romantico di Villa Edvige Garagnani a Zola Predosa (info e contatti: 051 6161603/609, turismoterritorio@comune.zolapredosa.bo.it e 051 755002, info@prolocozola.it).

"Questa delle Notti del Vino – rivela Paolo Grazia, delegato fiduciario del sindaco al Turismo – è il nuovo format nazionale dell’associazione Città del Vino, a cui Zola aderisce fin dal 1998. Vogliamo che questo diventi un appuntamento fisso anche per il nostro territorio e, come succede nel resto d’Italia per far conoscere e apprezzare le eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche che ci circondano". Insieme alle aziende agricole Malcantone Guidotti di Monte San Pietro e Zanardi di Sasso Marconi, sono sei le cantine di Zola che nel giardino di Villa Edvige faranno assaggiare i propri vini al top: Diamanti, Lodi Corazza, Terre Rosse Vallania, Il Monticino, Manaresi e Maria Bortolotti. Con un ticket si possono degustare cinque vini di queste cantine e assaggiare le mortadelle di Alcisa e Felsineo, il Parmigiano Reggiano e i prodotti del Nuovo Forno, preparati dai volontari della Pro loco di Zola, partner dell’evento grazie anche a un accordo tra Città del Vino e Unione delle Pro Loco d’Italia.

Presenti alla kermesse anche il Consorzio del Pignoletto, Slow Food Reno Lavino Samoggia e l’Associazione italiana sommelier. "La cultura del vino – sottolinea Daniele Degli Esposti, assessore alla Cultura di Zola – è il filo conduttore dell’evento con queste parole chiave: sostenibilità, bere consapevole e moderato, tutela dell’ambiente e valorizzazione dei territori del vino e del paesaggio, salvaguardia delle tradizioni locali". E Nadia Malagolini, Pro loco di Zola, aggiunge: "Le Notti del Vino saranno una tappa di avvicinamento alla 17ª edizione di ’Mortadella, please’, il Festival Internazionale della Mortadella che si terrà dal 10 al 12 ottobre prossimi in piazza a Zola Predosa". Da segnalare anche il convegno dal titolo "Destinazione Colli Bolognesi".

Nicodemo Mele

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata