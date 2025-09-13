Cantine locali in vetrina alle ’Notti del Vino’

Degustazioni dei vini delle cantine di Zola Predosa e dei Colli Bolognesi, assaggi di prodotti tipici, musica e approfondimenti sul mondo del vino. Su questa linea si muoverà la prima edizione de "Le Notti del Vino" (nella foto la presentazione), la kermesse che si terrà tra il pomeriggio e la sera di sabato 20 settembre prossimo nel Giardino Romantico di Villa Edvige Garagnani a Zola Predosa (info e contatti: 051 6161603/609, turismoterritorio@comune.zolapredosa.bo.it e 051 755002, info@prolocozola.it).

"Questa delle Notti del Vino – rivela Paolo Grazia, delegato fiduciario del sindaco al Turismo – è il nuovo format nazionale dell’associazione Città del Vino, a cui Zola aderisce fin dal 1998. Vogliamo che questo diventi un appuntamento fisso anche per il nostro territorio e, come succede nel resto d’Italia per far conoscere e apprezzare le eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche che ci circondano". Insieme alle aziende agricole Malcantone Guidotti di Monte San Pietro e Zanardi di Sasso Marconi, sono sei le cantine di Zola che nel giardino di Villa Edvige faranno assaggiare i propri vini al top: Diamanti, Lodi Corazza, Terre Rosse Vallania, Il Monticino, Manaresi e Maria Bortolotti. Con un ticket si possono degustare cinque vini di queste cantine e assaggiare le mortadelle di Alcisa e Felsineo, il Parmigiano Reggiano e i prodotti del Nuovo Forno, preparati dai volontari della Pro loco di Zola, partner dell’evento grazie anche a un accordo tra Città del Vino e Unione delle Pro Loco d’Italia.

Presenti alla kermesse anche il Consorzio del Pignoletto, Slow Food Reno Lavino Samoggia e l’Associazione italiana sommelier. "La cultura del vino – sottolinea Daniele Degli Esposti, assessore alla Cultura di Zola – è il filo conduttore dell’evento con queste parole chiave: sostenibilità, bere consapevole e moderato, tutela dell’ambiente e valorizzazione dei territori del vino e del paesaggio, salvaguardia delle tradizioni locali". E Nadia Malagolini, Pro loco di Zola, aggiunge: "Le Notti del Vino saranno una tappa di avvicinamento alla 17ª edizione di ’Mortadella, please’, il Festival Internazionale della Mortadella che si terrà dal 10 al 12 ottobre prossimi in piazza a Zola Predosa". Da segnalare anche il convegno dal titolo "Destinazione Colli Bolognesi".

Nicodemo Mele