Canto di balenottere ed esplorazioni artiche. Il Cnr porta il Polo Nord all’Archeologico

Posizionandosi sotto quelli che appaiono come soffioni di una doccia (senza acqua), si possono sentire il canto della balenottera azzurra, i suoni sottomarini del ghiacciaio Kronerbreen che si rompe e della Foca Barbata ma anche quello del Narvalo, il cetaceo chiamato unicorno del mare per via della zanna attorcigliata a spirale che sporge orizzontalmente dalla mascella superiore del maschio. Più avanti, alla fine del percorso proposto dalla mostra Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord, c’è una piscinetta con acqua e dei galleggianti a forma di pezzi di ghiaccio, che ricreano la visone riportata agli scienziati dal semi-sommergibile Shark per mostrare la vita di un ghiacciao a distanza ravvicinata, impossibile per l’uomo. La mostra ideata e realizzata da Unità Comunicazione del Cnr è approdata al Museo Archeologico, a 10 giorni dalla fine dell’esposizione Short&Sweet" di Martin Parr. Qui si passa invece alla scoperta dell’Artico con installazioni fisiche e multimediali o esperimenti interattivi e ricostruzioni in scala (ad esempio della base artica Dirigibile Italia a Ny-Ålesund, sulle Isole Svalbard in Norvegia, dove Checco Zalone ha girato alcune scene di Quo Vado?), documenti, oggetti e immagini suggestive come quelle storiche del film del 1922 Nanuk l’eschimese di Robert J. Flaherty che mostra la costruzione di un igloo. Adatta a tutte le età, l’esposizione affronta l’urgente tema del cambiamento climatico rendendo comprensibile a tutti l’impatto che il riscaldamento globale ha sul sistema terra. C’è anche una sezione in 6 pannelli che racconta l’impatto della radio e quindi l’importanza di Guglielmo Marconi, nell’esplorazione. Accanto al viaggio interattivo c’è la mostra Obiettivo Scienza che racchiude una selezione degli scatti presentati dai ricercatori al contest lanciato in occasione dei 100 anni del Cnr. L’ingresso per le due proposte espositive è gratuito.

Benedetta Cucci