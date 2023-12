’Canto di Natale’ in scena al Jolly

La più classica delle storie natalizie, ’Un canto di Natale’ di Charles Dickens, va in scena domani alle 21, al Cinema Teatro Jolly in via Matteotti 99, con l’attore Michelangelo Pulci e la regia di Paolo Serra. "Un canto di Natale è una brillante critica sociale sui temi della redenzione e delle seconde opportunità – affermano gli organizzatori –. Ispirandosi alle letture pubbliche di Charles Dickens, questo adattamento teatrale per un attore mescola la commedia al dramma, in uno spazio scenico fatto di suoni e luci, attraverso il quale si propone di riscoprire e rinnovare la messinscena originaria dell’opera. Londra 1843, vigilia di Natale. Nonostante la nebbia, il freddo e la diffusa povertà dell’epoca, la gioia delle persone e i loro canti natalizi invadono le strade. Tuttavia, quella notte, il fantasma del suo defunto socio decise di presentargli il conto, e da quel Natale Scrooge non fu più lo stesso".