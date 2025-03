"Canto per Benvegnù". Irene Grandi sul palco:: "Questa canzone l’ha scritta per me"

"Quando Paolo ha scritto questa canzone, ha pensato subito a me". ’Le gioie minime’ è il titolo della canzone inedita cantata da Irene Grandi, insieme con Brunori Sas con la musica della band I Paolo Benvegnù, in omaggio al cantautore scomparso il 31 dicembre scorso, vincitore del premio Ballerino Dalla per la categoria Artista a ’Ciao - Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’. Grandi, che emozione sarà portare sul palco questo omaggio?

"Un’emozione che miscela malinconia e amore per la musica. Paolo Benvegnù ha avuto tanto coraggio nelle sue scelte artistiche. Scelte che infondono coraggio anche negli altri artisti. È riuscito sempre a differenziarsi con una proposta individuale, sentita e autentica. Diciamo un artista fuori dal coro e dalla moda, che ha portato coraggio e grande dignità".

Cosa significa questo brano?

"Quando Paolo ha scritto Le gioie minime, mi ha raccontato che ha pensato proprio a me. Il brano fa parte dell’ultimo album dedicato ai duetti con i suoi artisti amici, i suoi preferiti".

Com’era il vostro rapporto?

"Ispirato. Noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, perché Paolo ha vissuto a Firenze ed è stato una ispirazione per i musicisti della città".

In che modo?

"Lui era un po’ più grande di noi e già produceva la sua musica, con un repertorio di tante canzoni, un album all’attivo e suonava. La sua musica ben distinta, originale, ci ha sempre affascinato, facendo portare anche a noi una nostra originalità, cosa a cui tengo molto. E io tra l’altro avevo già cantato una sua canzone".

Quale?

"’È solo un sogno’, un brano molto bello. Ma questa volta, con Le gioie minime, mi ha voluto accanto a sé in una canzone inedita, che tratta di abbandonare il proprio ego, di lasciarsi andare. Un concetto che io trascino spesso nelle mie canzoni: lasciarsi andare al respiro del mondo, come se le piccole cose e le gioie avessero il proprio tempo per manifestarsi e bisogna solo attenderle".

In questa serata ricordiamo Lucio Dalla.

"Se penso a lui mi viene in mente quando ero bambina e una canzone in particolare, che è Meri Luis. Un pezzo un po’ sconosciuto che mi divertivo a cantare".

Perché?

"Mi ritrovavo immersa in una città in una dimensione notturna, molto affascinante. E mi ricordo un viaggio alle Tremiti in cui Lucio era considerato un re in quelle piccole isole, dove andava per provare, suonare e sperimentare con piccolo pubblico. Era amatissimo: penso che quelle isole dovrebbero chiamarle Lucio Dalla".

Qual è la canzone preferita del suo stesso repertorio?

"Difficile dirlo, perché ogni brano affronta un periodo diverso. Ma sono molto affezionata a Lasciala andare".

Quando la rivedremo sul palco?

"In primavera uscirà il mio nuovo singolo, legato a un progetto per il trentennale, amalgamando produzione nuova a 30 anni di musica. Poi sarò quest’estate in tour".

Mariateresa Mastromarino