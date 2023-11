Canzoni dialettali. Al teatro Betti la finalissima

Sono ben cinque su dodici le canzoni provenienti da Bologna e provincia che questa sera concorreranno alla finalissima della prima edizione del Festival della Canzone dialettale che, con il titolo "Tin Bota!", dalle 21 in poi si svolgerà sul palcoscenico del Teatro comunale Laura Betti di Casalecchio. Ricchi premi per le tre prime classificate, per la canzone con il miglior testo e per quella più votata dal pubblico. Franz Campi, direttore artistico del festival, e Giordano Sangiorgi, condirettore e organizzatore, presenteranno le 12 canzoni in gara, scelte tra le 30, arrivate da tutta l’Emilia Romagna, per mettersi in luce in questa manifestazione già premiata dalla Regione, arrivando prima assoluta al bando a sostegno della lingua dialettale. Ospiti d’onore saranno sperimentati cultori della canzone e del teatro dialettale come Duilio Pizzocchi, Fausto Carpani, Andrea Poltronieri e il Gruppo Emiliano. Tornando alle canzoni in gara al festival "Tin Bota!" con "Dainter al Fos" salirà sul palco Paolo Buconi di Casalecchio di Reno. Altra canzone bolognese in concorso è "Ai Lov Iu" di Silvia Parma e Gabriele Orsi, residenti a Bologna città. Quindi, tra le bolognesi ci saranno le canzoni "Al Matrimoni d’Osvaldo" del gruppo Taverna de Rodas di Medicina; "La Balee del Cheroche" di Ceffo (alias Alberto Gruppioni) di Padulle e "La Gazza" di Leandro Pallozzi che, con i Vecchi Draghi, viene da Castel San Pietro Terme. Le altre canzoni in concorso sono: "Guerra" che Lilith and the Sinnersaints eseguiranno nel dialetto quasi in via d’estinzione di Centenaro di Ferriere (Piacenza); "Guerdot in Cà" dei Figli dei Fuori di Parma; "Trent’Ann" di Roberto Zanni di Modena; "Kiriki Barababas" del gruppo di strumentisti e corale Radici Sonore di Comacchio (Ferrara); "Am Sò" di Quinzan di Castel Raniero a Faenza; "Ninna Nanna per Te" di Claudio Toschi di Faenza e, infine,"Pizun Vizadour" del gruppo Marcabru di Forlimpopoli (Forlì). La gara canora sarà preceduta nel pomeriggio dal convegno nella Casa della Conoscenza dal titolo "Il futuro della canzone dialettale nell’era della globalizzazione" al quale parteciperanno Alberto Bertoni, Fabio Marri, Gianfranco Miro Gori e Gianfranco Borgatti, storico editore casalecchiese della musica tradizionale da ballo.

